Carlos Tevez sigue probando y esta noche Central recibirá a Sarmiento con cinco cambios, entre los que se destacan el debut de los refuerzos Ismael Cortez y Jhonatan Candia. ”El equipo va a empezar a demostrar lo que uno quiere”, prometió ayer el entrenador canaya. Aunque aclaró que la situación es grave: “Llegué a un equipo muy golpeado”, asumió el entrenador. Entre las decisiones que tomó, además Tevez rescata para hoy a Facundo Almada, Gino Infantino y Facundo Buonanotte. Empieza a las 20 y televisará TNT Sports.

Tevez sigue probando y esta noche parará en cancha una alineación con cinco variantes respecto al equipo que perdió con Aldosivi el pasado lunes. “Lo que buscamos es levantar al equipo, tener una idea de juego, eso es lo principal”, explicó. “El equipo está golpeado en todos los aspectos. Estos chicos pasaron por dos o tres técnicos en poco tiempo y eso no es normal. No es fácil implementar una idea de un día para el otro. Y es difícil también cuando la gente exige en un contexto en el que los resultados no se dan”, resaltó el entrenador canaya.

Tevez necesita hoy su primer triunfo como entrenador y Central los tres puntos para salir de la última posición de la tabla. Para eso el técnico confirmó el debut de Cortez en defensa, el chico que vino proveniente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en lugar de Damián Martínez, al tiempo que Almada desplazará a Juan Cruz Komar. En el mediocampo Infantino ingresará por Luciano Ferreyra, Buonanotte por Marcelo Benítez y en ataque debuta Candia en lugar de Michael Covea. “Agarré un grupo que venía medio desarmado por el anterior entrenador. Pero creo que desde mañana (por hoy) el equipo va a empezar a demostrar lo que uno quiere”, lanzó Tevez.

El cierre del libro de pases que debía producirse ayer en la Asociación del Fútbol Argentino se extendió hasta el lunes. Y Tevez hizo saber que espera por más contrataciones el fin de semana. “Cuando hablé con los dirigentes les dije que no les iba pedir un jugador que venga de Europa, pero sí que necesitaba mejorar puestos, por eso hice una lista. Tenemos que reforzar zonas y los nombres ya se los di a los dirigentes. Ellos están trabajando para poder lograrlo. Y si no vienen los refuerzos vamos a pelearla con los que estamos”, asumió el entrenador canaya. En cuanto a negociaciones, por estas horas la prioridad es lograr el pase de Tomás Cardona, defensor de Defensa y Justicia.

Central está último en la tabla con cuatro puntos y Sarmiento tiene ocho. El equipo de Junín viene de igualar con Racing y hoy tendrá en cancha a sus dos principales figuras: los delateros Lisandro López y Jonatan Torres. De visitante Sarmiento hace cinco partidos que no gana, con dos empates y tres derrotas.

Central: Servio; Cortez, Almada, Báez, Blanco; Montoya, Infantino, Buonanotte, Malcorra, Candia, Frías. DT: Carlos Tevez

Sarmiento: Meza; Bettini, Sauro, Rassmussen, Quinteros; Brea, Castro, Méndez, Arismendi; Lisandro López, Torres. DT: Israel Damonte

Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Central

Hora: 20

TV: TNT Sports