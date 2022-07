En el día después del veredicto por el homicidio de Marcos Guenchul -el entrenador físico asesinado en 2019, en Mendoza al 4900-, que terminó con la absolución de Priscila Denoya, la madre de su hija y la condena a 20 años de prisión para Caio Soso y Maximiliano Panero, acusados como instigador y autor material, tanto la mujer que quedó libre, como el fiscal y familiares dieron cuenta de cómo seguirá el caso. Al tiempo que el fiscal Adrián Spelta -quien pedía perpetua para los tres acusados- detalló por qué motivos apelará la sentencia, la familia Denoya buscará que la niña que tiene en común con la víctima vuelva a su casa.

El miércoles al mediodía se conoció el fallo que por unanimidad condenó a Soso -quien era pareja de Priscila cuando ocurrió el hecho- por el delito de homicidio con dolo eventual; a Panero, como autor material del crimen; y por mayoría (con un voto en disidencia) absolvió a Denoya por el beneficio de la duda. Ello generó que fuera liberada por la tarde. Horas después, en una nota que brindó a Canal 5, la mujer de 34 años que estuvo presa dos años y medio aseguró: "No hice ni participé en nada".

Desde su casa, Denoya contó su situación: "El juicio fue con el propio material de la Fiscalía. Sin todo eso, yo no podría haber demostrado mi inocencia ante un tribunal, que no hice nada, que no participé en nada. Yo dije en el juicio que sé qué hice bien y qué hice mal, desde el lado de una ciudadana común. Y después, hay silencios que uno no puede llenar, no estoy obligada a llenarlos. Me preguntan y respondo qué hice hasta donde pude y no puedo decir más. Hice lo que me salió en esa situación, estando embarazada”, de la hija que tiene en común con Soso. "Nadie me contextualizó, yo estaba embarazada y sentí que otra vez iba a criar una hija sola", sostuvo.

También negó cuestiones en relación a lo que planteó la Fiscalía en su acusación y se despegó nuevamente del hecho. "No se pudo verificar nada", planteó. Sobre cómo seguirá, dijo: "Voy a luchar por mis hijas". En ese sentido, recordó además de haberle rechazado una prisión domiciliaria, desde noviembre ve a la niña que tuvo con Guenchul "una hora por semana. Pedí llamados para el Día de la Madre y no pude estar. Sumarle pérdidas es lo peor", aseguró sobre la causa que continúa en la Justicia de Familia. La nena está con los abuelos paternos que tienen una guarda provisoria. "Voy a recuperar a mi hija y la familia Guenchul tendrá las puertas abiertas de mi casa", dijo.

Por su parte, Spelta sostuvo en LT8 que el tribunal de Cámara revisará la sentencia, ya que considera probado que "ella formaba parte de este entramado". También recordó que la Fiscalía apuntó a que el móvil del hecho fue el conflicto entre la víctima y la madre de su hija.

Al absolver a Priscila, los jueces Facundo Becerra y Mariano Aliau consideraron que "no se llegó al grado de certeza necesaria para considerarla partícipe del homicidio". Y agregaron: "Si bien se aprecia que su conducta posterior es claramente demostrativa de un encubrimiento de delito especialmente grave y en todo caso merecedora de un severo reproche, la misma no fue materia de la acusación y los indicios producidos en el debate no son suficientes para despejar dudas respecto de la participación que se le atribuye en el homicidio".

Para los magistrados, "al sopesar la prueba, los datos objetivos y duros, se entrevén otras posibilidades o explicaciones igualmente plausibles que las propuestas por los acusadores. La imputación dirigida a Denoya de haber participado en el plan delictivo, no alcanzó la certeza necesaria".

Sobre el planteo relacionado al encubrimiento, Spelta dijo ayer que "hay circunstancias que hay que tener en cuenta, porque esto tiene que ver con un encubrimiento a su (entonces) pareja y eso no merece un reproche, una pena. Su argumento lleva siempre a no ser sancionada. Nuestra posición siempre fue que ella formaba parte de esto, vemos debilitada nuestra acusación si le damos subsidiariamente la posibilidad a un tribunal de decir 'hizo esto, y si no hizo esto, entonces encubrió'. Incluso uno de los magistrados sí apuntó a la condena", dijo sobre el voto del juez Carlos Leiva.

Marcela Ontiveros, la madre de Marcos, también habló en LT8 y dijo que el fallo fue "un golpe muy grande". En ese sentido, apuntó a que los jueces que votaron por la absolución de Priscila "volvieron a matar a mi hijo".

Omar Denoya, en tanto, defendió a su hija y criticó a la Fiscalía: “Investigando el caso Guenchul terminaron creando el caso Priscila”.