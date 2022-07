El intendente Pablo Javkin anunció ayer que inyectará dineros municipales al transporte urbano de pasajeros. Paralelamente, confirmó que lo recaudado por el sistema de fotomultas que se implementará pronto, será destinado al transporte y la Salud. El mandatario local explicó que con la salida de la empresa El Cacique, era necesaria una redistribución de recursos y que esta inyección de dineros –15 millones de pesos–, es un aporte al mantenimiento del sistema, aunque reconoció que no alcanza.

“No estamos como tenemos que estar”, dijo. Y explicó que “a medida que funcione el sistema de video control, todo lo que entre por ahí va a Salud y Transporte, esto es un aporte extra en el sostenimiento del sistema y en el agregado de coches que establecimos a la salida de El Cacique”.

Dentro de los considerandos del decreto para destinar 15 millones de pesos mensuales de Recursos de Libre Disponibilidad a los mismos fines y en la misma proporción que los recursos destinados al Fondo Compensador del Transporte Urbano de Pasajeros, se deprenden, además, varias críticas a la desigual distribución de recursos del gobierno nacional a las provincias.

“Esta situación que atraviesa el transporte público de la ciudad como el del interior del país, es diferente a lo que sucede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), ya que desde el Gobierno Nacional implementan refuerzos dinerarios que tienden a compensar los mayores incrementos en los precios y los producidos como consecuencia de acuerdos paritarios (a pesar que) los costos de poner en circulación una unidad de colectivos es igual en cualquier parte del territorio nacional, así como las remuneraciones de los trabajadores y su derecho a reclamar paritarias salariales”, señala el decreto.

Hace solo dos semanas el intendente rosarino anticipó que el municipio tenía “todo listo” para poner en marcha el sistema de cámaras de videovigilancia para control de tránsito a partir de julio. En una primera etapa, comenzará a funcionar y las multas no se aplicarán, aunque sí serán verificadas. “Como lo dijimos, no tiene una intención recaudatoria”, afirmó Javkin. No obstante, expresó que la ciudad necesitar tener “control del tránsito” y que “hace falta rigor”.

Cabe recordar que a mediados de mayo comenzaron a instalarse las primeras cámaras con las que contará el nuevo sistema control de tránsito, que permitirá detectar infracciones y realizar un control de patente que identificará –en tiempo real– vehículos robados o con pedido de captura.

Los aparatos están siendo calibrados y validados. Tal como se había anunciado desde un inicio no se cobraran de inmediato las infracciones. Estos 30 primeros puntos tendrán dos finalidades: Por un lado, controlar infracciones como cruce en semáforo en rojo; invasión senda peatonal; invasión de ciclovía; invasión de carril exclusivo y giro indebido. Y por el otro, colaborar a la seguridad pública con más tecnología.

Las cámaras tendrán lectores de patente con la posibilidad de identificar vehículos con pedido de captura, que se pondrán a disposición del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación. Además, se sumarán 5 tótems que también mostrarán las patentes leídas en tiempo real, como los que hoy funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según información oficial el sistema contará con: 70 puntos fijos, 35 para violación de luz roja e invasión de senda peatonal, 15 para exceso de velocidad, 10 para invasión de ciclovías, 5 para invasión de carriles de TUP, 5 para efectuar giros prohibidos, 5 tótems con identificación de patente, 4 puntos móviles, 2 para exceso de velocidad, 2 para estacionamiento indebido, 27 infracciones a controlar.

También se informó desde el municipio que las primeras 20 cámaras estarán ubicadas en: Córdoba y Ovidio Lagos, 3 de Febrero y Laprida, Maipú y Mendoza, San Lorenzo y España, Pueyrredón y Santa Fe, Córdoba 3050, Laprida 834, Maipú 1677, San Lorenzo 1540, Santa Fe 1754, Bulevar Avellaneda y avenida Presidente Perón, Avenida Casiano Casas y Sorrento, Eva Perón y Juan Pablo II, San Martín y avenida Uriburu, Rondeau 1200, Carlos Colombres 1400, Cafferata 850, Avenida Provincias Unidas 750, Avenida Provincias Unidas 2500 y Ovidio Lagos 3500.