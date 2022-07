El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno criticó este viernes a la condena en su contra por dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos por haber asistido a una asamblea de la empresa Papel Prensa en 2010 con un casco y guantes de boxeo que ofreció a los miembros del directorio de la firma. Aseguró que la decisión de la Justicia tuvo que ver con sus ideas y adelantó que el debate “seguirá en el tribunal de alzada”.

El fallo del Tribunal Oral Federal Nº8 de este martes se basa en la supuesta "perturbación al ejercicio de funciones públicas" y "amenazas" en el marco de la asamblea en la que el exfuncionario advirtió que las diferencias se zanjarían "por la razón o por la fuerza", según la acusación leída en el juicio.

De todos modos, los fundamentos de los magistrados Nicolás Toselli y Sabrina Namer serán dados a conocer por el tribunal el 12 de julio a las 17, tras lo cual la defensa de Moreno podrá apelar para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

En este contexto, por AM750 Moreno aseguró que “la Justicia le dió la razón en la cuestión de Papel Prensa”, y denunció que en aquella asamblea quien representó al grupo Clarín, el abogado Soaje Pinto, “era un exintregrante de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)”, un grupo parapolicial creado en 1973 con el objetivo de perseguir a personas vinculadas a grupos considerados “marxistas”.

“Nunca Jesucristo te carga una cruz que no te ayude a llevar”, añadió Moreno sobre el fallo en su contra. Lo dijo al mismo tiempo en que advertía que se debe poner suma atención sobre el fallo, ya que “hay que tener mucho cuidado de no pasar del Estado de Derecho al Estado de violencia”. Pero antes de decir, no sin un dejo de ironía que “al momento de entrar a la cárcel, hay que hacerlo cantando la marcha peronista”.

Qué investiga la causa

En el juicio por el que se condenó a Morano se ventilaron los hechos ocurridos en la asamblea de Papel Prensa del 2 de agosto de 2010 cuando arribó con los instrumentos que se utilizan para practicar boxeo e intimó a los miembros del directorio a elegir cual querían usar: “¿Casco o guante? ¿qué quiere? Hay que elegir porque el juez la última vez dijo que nos teníamos que portar bien”, les dijo.

El juicio comenzó en abril y llegada la etapa de los alegatos el fiscal Marcelo Colombo había pedido que Moreno fuera condenado a 2 años y 4 meses de prisión, mientras que el abogado del exfuncionario, Alejandro Rúa, había reclamado su absolución tras remarcar que los dichos de su defendido no podían ser considerados amenazas y que no tuvieron ningún efecto.

En la mañana del martes, al hacer uso del tiempo que se le concede a los imputados en el marco de lo que se conoce como sus “últimas palabras” en el juicio, Moreno concluyó: “La exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”.