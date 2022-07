El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió este viernes a los militares de la posibilidad de una "agresión interna" en los próximos meses, y les pidió estar preparados para combatirla con "la vida".

En un acto de entrega de espadas a cadetes de la Fuerza Aérea Brasileña, en San Pablo, el mandatario no dio detalles sobre qué agresión interna sería posible en el país, pero aseguró que la "codicia" está presente en territorio brasileño.

"Como somos un territorio muy rico, la codicia está presente y no es nueva. Algunos traficantes se asocian con otros de fuera para esclavizarnos", comenzó el presidente en su discurso a los cadetes.



"Los soldados, todos ustedes que acaban de recibir el espadín, todos hicimos un juramento: dar la vida por nuestro país, si es necesario. Y este 'dar vida' no es por posibles agresiones externas, es especialmente por agresiones internas. Tenemos este compromiso, tenemos que prepararnos día a día para esta posibilidad. Vivimos en paz, tenemos un país democrático y su gente ama y respira libertad", continuó.

El líder de derecha, que aspirará a renovar su mandato en octubre, afirmó ante los oficiales recién formados que no se puede "aceptar" que "la traición venga de gente de dentro del país" que quiere "entregar" a la gente "a otras ideologías".

"Preparémonos, analicemos lo que ha venido pasando con nuestra patria. No somos un país de samba y Carnaval en los momentos felices, somos un gran país, una gran nación, que -me atrevo a decir-, después de lo que hemos pasado, como lo demuestran las cifras económicas, ya no somos un país de futuro, somos un país del presente. Esto es gracias a muchas cosas que hemos implementado desde que asumimos la Presidencia de la República", agregó.

Velar por el cumplimiento de la Constitución

El jefe del Ejecutivo federal también dijo que velará porque la Constitución se cumpla efectivamente "hasta el último día de mi vida o de mi mandato".

En esta campaña, Bolsonaro busca fortalecer su imagen con la milicia y recuerda constantemente sus orígenes castrenses cuando ataca a las autoridades judiciales y al sistema electoral, al cual acusa de estar sujeto a fraude de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Autor de frecuentes acusaciones falsas sobre las máquinas de votación electrónica, Bolsonaro ha utilizado a los militares para cuestionar el proceso electoral, diciendo que hubo debilidades en el sistema electoral, sin presentar ninguna prueba.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una amplia ventaja de unos 20 puntos sobre Bolsonaro, que le permitiría ganar las elecciones en la primera vuelta, según un sondeo publicado esta semana.