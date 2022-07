DOMINGO 10

TEATRO

Beya durmiente Desdoblándose para poder hablarse, DJ Beya intentará desentrañar los mecanismos para sobrevivir en un puticlub de Lanús, antro contemporáneo de la violencia machista. Una mujer se observa carne y se delira santa. Se escinde para volverse epifanía. Una mujer se transforma en Houdini o en un Kill Bill del conurbano, en clave de acto psico-performático. Un espectáculo performático-musical basado en la nouvelle Beya: Le viste la cara a dios, de Gabriela Cabezón Cámara, con dirección de Victoria Roland y la actuación de Carla Crespo. Una actriz-dj conducirá al espectador hacia un viaje poético, musical y electrónico.

A las 19, en el Teatro Xirgu UNTREF, Chacabuco 875. Entrada: $1500.

Pero estás del otro lado En un campamento de guerra, cinco soldados mujeres esperan a un supuesto enemigo. Tienen en su casco un número del 1 al 5 que refleja su rango. Cada rango mantiene a las soldados en una “trinchera mental” que le impide ver más allá del número que portan. Entre guardias nocturnas, entrenamientos militares, escasez de provisiones, soledad, condecoraciones y ambición, tendrán que preguntarse acerca de los límites del campamento y de sus creencias. Actúan: Josefina Fernández, Mariela Passeri, Poli Pintos, Lucía Rivarola y Oriana Scarano. Dirigen Luciano Cohen y Nicolas Di Lorenzo.

A las 16.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Fiesta Neptuno Esta fiesta nace para unir a las almas más sensibles, los sonidos más alternativos y controversiales del under porteño. Neptuno es el planeta que mejor sabe nadar en las profundidades del agua, se guía por la sensibilidad, la magia, la intuición y potencia a los seres más lunáticos que se pierden en la propia magia de su autenticidad. Mezcla rock, nuevos sonidos, arte, y expansión creativa. En esta entrega participarán Lutos, Carne, Re Signados y Meri Cruda Dj Set.

A las 19, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Entrada: $500.

MÚSICA

Belén Conte La música se presenta con su segundo trabajo discográfico, Las partes separadas, y adelantos de su próximo disco. Estará en el escenario junto a su banda: Mario Gusso en batería, Broder Bastos en bajo, Pato Resico en guitarras y Ricky Prozz en piano. Recorrerá también canciones de Mujer sin cara. Belén lleva más de 10 años como cantautora e instrumentista. Su sonido se acerca a la música urbana con un sonido acústico, una batería bien percusiva, un bajo redondo y claro y una guitarra de cuerdas de nylon como trío.

A las 20, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $900.

Paul Dourge Quinteto El bajista, compositor y productor ha acompañado a numerosos artistas durante sus cuarenta años de carrera entre quienes se destacan Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Luis Salinas, Bob Telson y Phil Manzanera, entre otros. Fue director musical en el Bellagio de Las Vegas para cantantes de Jazz y Funk. En esta ocasión, celebra el Latin-Jazz, el Candombe, el Funk y el multiculturalismo de su formación musical. Con Abel Rogantini, Fabián Miodownik, Pikiki Aguirre, Alejandro Chiabrando, más Alejo Zurita en voz.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1200.

LUNES 11

ARTE

Tierra La galería Herlitzka + Faria inaugura una exhibición colectiva con obra de doce grandes artistas de Argentina, Paraguay, Perú y Venezuela que ponen el foco en las representaciones vinculadas a la tierra. Lo hacen con propuestas que conjugan sensibilidad y agudeza, apelando tanto a la materialidad de la tierra como a sus asociaciones conceptuales. Hay obras de Marta Minujín, Carlos Ginzburg, Juan Pablo Renzi, Candelaria Traverso, Fernando ‘Coco’ Bedoya, Juan Sorrentino, Alejandro Puente, Claudia Casarino, Mónica Girón, Nicolás García Uriburu, Teresa Pereda y Juan José Olavarría. La muestra cuenta con la curaduría de Sofía Jones.

Hasta el 31 de agosto, en Herlitzka + Faria, Libertad 1630. Gratis.

Post-paja Esta es una muestra que reúne pedazos de la Dendrita, instalación realizada por Denise Groesman en Móvil. Se presenta como una arqueología, como lo que quedó de un templo que fue desarmado, lo que pudo sobrevivir y se enaltece y objetualiza. ¿Cómo desarmar una arquitectura y volverla objeto? En la composición de Post-paja se aglomeran los sentidos, entre el plástico de bolsas y envoltorios, juncos, paja, adobe, cáscaras y objetos ordinarios de la vida cotidiana y el trabajo. Todo lo que se ve fue parte de la instalación, ahora está reconfigurado: encontró una nueva lógica.

Hasta el 27 de Agosto, en Moria Galería, Thames 608. Gratis.

CINE

This much I know to be true Una pieza complementaria de la película de Andrew Dominik (Killing Them Softly) One More Time With Feeling, el documental captura varios momentos intimistas en los que Nick Cave y Warren Ellis explican su visión del arte y su particular proceso creativo, el corazón de This Much I Know To Be True pasa por la interpretación en vivo en un galpón de una docena de canciones de los álbumes Ghosteen y Carnage, que resultan invaluables joyas audiovisuales para los fans.

Disponible a través de MUBI.

Orgullo Este ciclo propone películas con temática LGBTIQ+. Hoy será el turno de Ausente, de Marco Berger. Martín se lastima durante una clase de natación. Sebastián, el profesor de gimnasia, lo lleva al hospital. Cuando salen se ofrece llevarlo a su casa pero Martín quiere volver al club porque debía reunirse con un compañero. Ganadora del Premio Teddy al Mejor Film de Temática LGTB en el Festival de Berlín, en Ausente, Berger vuelve a problematizar el vínculo homosexual, tal como había hecho en su ópera prima, Plan B. En ambos casos, Berger pone ese vínculo en el marco de una pequeña conspiración.

Disponible a través de Vivamos Cultura. Gratis.

Amasando futuro La película de Marta Valle traza un recorrido sobre el trabajo de la organización barrial Tupac Amaru liderada por Milagro Sala, y su imponente obra edilicia, cultural, educativa, sanitaria y de dignificación de sectores vulnerados de Jujuy. La película muestra parte de la obra a través de sus protagonistas y de la construcción colectiva que no se detiene. El documental incluye testimonios de Milagro Sala, Julia Lopez, Juliana Marino, Dora Barrancos, Rubén Pascolini y trabajadores de la Tupac Amaru de Jujuy. Valle dirigió Kichari Huasi y Una pequeña venganza..

A las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MARTES 12



CINE

Pequeña flor José es un dibujante que vive en Francia junto a su familia. La pérdida de su trabajo, la crisis de pareja que llega con la recién nacida y el encuentro con un extraño vecino le harán descubrir una serie de destrezas desconocidas: cuidar a la bebé, salvar su pareja y asesinar a su vecino... una y otra vez. Basada en una novela de Iosi Havilio, el largometraje tiene velocidad, humor y una originalidad a prueba de todo. La clave de que la cuarta película de Santiago Mitre (La cordillera) funcione tan bien es la sensación de realidad, superpoblada de acontecimientos que no suelen ser reales. Actúan Daniel Hendler y Vimala Pons.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

TEATRO

Libertad privada Durante la cuarentena obligatoria Graciela, jueza en lo penal, vive con Clara, su empleada doméstica. Flavio, el hijo de Clara y quien estaba detenido, visita a su madre. Ella ocultó la identidad de su hijo para no poner en riesgo su empleo. Graciela descubre la presencia de Flavio y eso desata un conflicto que tiene consecuencias irreversibles. La obra de Carolina Solari habla sobre los vínculos en el mundo privado y en el trabajo, la libertad y sus límites. En este contexto se pregunta si acaso es posible una soberanía personal. Protagonizada por Silvia Dietrich, Silvia Trawier y Santiago Vicchi.

A las 20.30, en Inboccalupo, Virrey Arredondo 2495. Entrada: $1200.

Lo quiero ya Vivir en una gran ciudad y querer triunfar siendo parte de ella. Cualquiera que haya pasado por la experiencia puede asociarla con correr y con stress, con aprender a estar acá y allá al mismo tiempo. Lo quiero ya es eso puesto en escena. La vida en la ciudad como si fuera un juego, un laberinto cerrado donde la única opción es moverse y desarrollar estrategias para volver primero al punto de partida. El espectáculo recibió el Premio Nacional a la Producción Artística, Literaria y Científica. Dirige Marcelo Caballero y actúan Julián Pucheta, Elis García y Nacho Pelaez, entre otros.

A las 21, en Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Entrada: desde $1200.

ARTE

La belleza de lo incierto Inaugura la muestra de Majo Caporaletti. Dice el texto de sala de Sebastián Bruzzese: “Recorrer estos óleos es adentrarse en un bosque húmedo. Caminarlo. Componer con el paisaje. Dejar que algo nuestro componga con él. Escuchamos los pasos de alguien, de algo que camina en la oscuridad”. Caporaletti es licenciada en Artes Visuales. También se formó en el taller de Lula Mari y asistió al atelier de dibujo a cargo de Philippe Comar y Valèrie Sonnier en París.

Hasta el 29 de julio, Galería Alejandro Bustillo, Rivadavia 325. Gratis.

ETCÉTERA

El corazón adelante Se presenta el primer libro de la editorial Híbrida: El corazón adelante. Sonidos, sabores e imágenes de una educación sentimental, que estará a cargo de Carlos Ulanovsky, Fernanda Nicolini, Sergio Criscolo y el autor, Humphrey Inzillo. Habrá música y algunas agradables sorpresas.

A las 20.30, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Gratis.

MIÉRCOLES 13

ETCÉTERA

Vacaciones para armar El CCK ofrecerá propuestas para infancias y adolescencias de todo el país. Serán más de ochenta espectáculos musicales, propuestas escénicas y talleres para las infancias. Pakapaka propone un ciclo de cine de terror para niñes. Les adolescentes tendrán espacios permanentes de exploración gráfica y fanzines; talleres de beatbox, breakdance, poesía y producción musical. También se sumará Zoe Gottuso con show en el Auditorio Nacional. Además, en las Sesiones Novísimas, poetas y freestylers revisitan los poemas de Veinte poemas para leer en el tranvía de Oliverio Girondo, a 100 años de su publicación.

Hasta el 31 de julio, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Peña para adolescencias raras Se trata de un proyecto colectivo, un ensamble de talleres experimentales multidisciplinarios a cargo de diferentes artistas contemporáneos. Se propone un acercamiento a la práctica artística y la producción de obra desde una perspectiva múltiple y complementaria, situada en un contexto específico: el museo. El programa incluirá prácticas vinculadas a la ilustración, la performance, la poesía, el fanzine, el teatro y la música. La actividad está pensada para jóvenes de 18 a 25 años.

A las 17, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

ARTE

El sonido del tambor Palos, telas, sogas. Joyas oxidadas, nudos, eslabones. En la obra de Malena Pizani los elementos suelen ser básicos e infalibles, de orden ancestral, y su tratamiento también lo es; cumple la función de plantear esquemas misteriosos, ficciones acerca de la representación. El sonido del tambor está centrado en un tapiz que parece haberse erguido como un telón-títere, sigiloso y urgente. Acaso lo ha construido un grupo de hechicerxs que acaba de llegar del desierto, o unxs niñxs en un baldío en comunicación espectral. Lo que sucedió antes de este momento no puede conocerse, pero podemos acceder a un destilado de escenas que se conectan con el tapiz y sus guardianxs.

Hasta el 23 de julio, en Galería Selvanegra, Gurruchaga 301. Gratis.

Catarsis El Centro Cultural Borges presenta la exposición de Agustina Galíndez Quesada. La muestra forma parte de La Línea Piensa, un proyecto de Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar grandes exponentes del país en materia de dibujo. Catarsis va más allá de una compleja descarga para volver a un equilibrio psico-emocional, e invita a preguntarse qué clase de sanación o sustancia curativa encuentra, o desarrolla, en su práctica la artista.

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Músicas originarias Se presenta el grupo Llaléq en el ciclo sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional. Este espacio busca que diferentes artistas acerquen al público la cultura musical de las primeras naciones de América, a través de sus sonidos, instrumentos, historias y voces. Albá Llaléq (“hijos de la tierra” en lengua qom) es el primer grupo vocal-instrumental de música originaria de la región selvática que interpreta canciones en lengua guaraní y toba-qom.

A las 19, en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

JUEVES 14



ARTE

Vivir juntos, solos Sebastián Camacho pinta retratos, de personas íntimas, sí, pero también retrata un tiempo, un tiempo de desorientación de las respiraciones y las miradas; un tiempo absurdo de los gestos mínimos imposibilitados. Ventanas abiertas sobre escenas de la vida interior, una vida doméstica extrañada por las bolsas que recubren la cara con esa mezcla inquietante de delicadeza y peligro, dan a ver una intimidad expuesta en una pintura, jaqueando la frontera que supuestamente separa “adentro” y “afuera”. Curaduría de Carlos Herrera, con texto de sala de Marie Bardet e intervención sonora de Felipe Camacho.

Hasta el 30 de julio, en Galería Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

MÚSICA

Fernando Cabrera El artista uruguayo vuelve a reencontrarse con su público porteño y comparte nuevas y viejas canciones, además de las de su reciente disco Simple. El concierto contará con la participación de Diego Cotelo, cofundador de Perotá Chingó. Fernando Cabrera es un artista único, con una trayectoria de más de treinta años, premios en festivales internacionales, una producción de quince discos propios y otros tantos en calidad de productor y de arreglador. Cabrera es uno de los fenómenos musicales más singulares de los últimos tiempos.

A las 20.30, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $3000.

Juan Iñaki El cantante, compositor y arreglador cordobés adelanta temas de su séptimo disco solista y hace una proyección vocal por sus anteriores trabajos. Luego de una exitosa gira por el Litoral y la Patagonia con su proyecto unipersonal Soloset. Iñaki reivindica al género de la música folclórica en tanto usina poética, mientras denuncia la necesidad de una relectura del circuito. Traicionar el heterosexismo y disputar la representatividad LGBTIQ+ en estos escenarios significó un giro en su carrera.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $1200.

Jimmy Burns En el marco del tour por Latinoamérica regresa Burns con su Chicago Soul & Blues Legend. El músico, influenciado por el blues que escuchaba en las calles, se unió de adolescente a The Medallionaires, quienes grabaron temas doo-wop. Actuó con poca frecuencia hasta principios de los ‘90, cuando comenzó una residencia en el Smokedaddy Club de Chicago. Fue allí donde el jefe de Delmark Records, Bob Koester, escuchó por primera vez a Burns actuar y acordó grabarlo. Su álbum debut para Delmark en 1996, Leaving Here Walking, recibió dos premios W.C.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $3000.

CINE

Un burgués pequeño, pequeño Este ciclo rinde homenaje a Alberto Sordi, una de las mayores personalidades que dio el cine italiano. El film que podrá disfrutarse esta tarde tiene a un Sordi extraordinario, en un retrato oscuro y tragicómico de una sociedad enloquecida. Luego de que su hijo resulta asesinado accidentalmente por terroristas, un modesto empleado público no puede vencer a la burocracia ni siquiera para obtener un ataúd. Dirigida por Mario Monicelli, acompañan a Sordi, Shelley Winters, Vincenzo Crocitti, Romolo Valli, Renzo Carboni y Enrico Beruschi.

A las 19, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

VIERNES 15

MÚSICA

Friday Night Swing Dos horas del mejor swing de todos los tiempos en un programa semanal de FM Blackie. Una selección que incluye artistas y temas desde los finales de los años ’30, con Duke Ellington o Count Basie; pasando por mediados de los ’40, con las orquestas de, Harry James, Tommy Dorsey o Glenn Miller, y llegando hasta el nuevo swing de fines de los ’90, cuyos mejores exponentes son grupos como Indigo Swing, Lava Smith o Squirrel Nut Zippers. La selección corre por cuenta de Chris Raimundi, musicalizador y coordinador artístico de la radio, cuya información también se encuentra en instagram: @fmblackie.

A las 22, por FM Blackie 89.1, y también a través de fmblackie.com.ar

La Tabaré La banda uruguaya vuelve a Argentina para reencontrarse con su público en una serie de conciertos en las ciudades de Rosario, Buenos Aires y La Plata. Cruzarán el charco con lo mejor de su discografia y adelantarán temas de su próximo álbum. Fundada por Tabaré Rivero, cantante, compositor y actor, la banda fue desde el origen un bicho raro en la escena montevideana. Diferente a las otras propuestas, el grupo se caracterizó por hacer un cruce de música y teatralidad en varios aspectos: el concepto, la puesta en escena e incluso la declamación. Esa ha sido una premisa incambiable para una banda que se ha transformado sin freno.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: $1500.

Juan Pablo Jofré El compositor se presentará como invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional. Jofré reside en Nueva York y vuelve a visitar su país para estrenar su Doble concierto N°1 para violín y bandoneón con orquesta de cuerdas, piano y percusión. Estará acompañado por Gustavo Mulé en violín y dirección de Christian Baldini. Jofré se convirtió en uno de los referentes del tango contemporáneo en el mundo, tanto por la calidad de sus composiciones que fusionan el tango con la música clásica, como por su interpretación del bandoneón.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Pels La banda presenta su nuevo EP, El sol naciente, junto a Antonia Navarro. Con una banda totalmente renovada, Pels regresa a los escenarios para compartir otros sonidos. En 2020 con la partida de dos de sus integrantes originales, se organizaron e incorporaron a los hijos de Tingo, el cantante de la banda. Enseguida Pels salió a la ruta para comprobar el funcionamiento de este nuevo ensamble y el resultado fueron múltiples shows que les permitieron solidificar la formación.

A las 20, en Niceto Club, Humboldt 1358. Entrada: desde $1000.

TEATRO

Una casa llena de agua En plena década del ‘90, una estudiante entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto. Milena despliega un universo que tiñe sus formas de sentir y de pensar. La obra cuenta con la actuación de Violeta Urtizberea, dirigida por Andrea Garrote y basada en un texto de Tamara Tenenbaum.

A las 22.15, en Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entradas: $2200.

SÁBADO 16

ETCÉTERA

Adaptación libre ¿Una performance basada en una escultura? ¿Una escultura basada en una performance? El dúo de artistas contemporáneos integrado por Lolo y Lauti dicta un destaller en el que parten de un medio para llegar a otro, ejercitan las formas posibles que una misma producción puede alcanzar para torcer, enfatizar o develar nuevos sentidos de la misma. Se tomarán diversas piezas mediáticas, y se transformarán en un nuevo material empleando libremente los recursos de otro medio. De Puig al teatro de revista, de Barbarella a la poesía gauchesca, de Bandana al cine gore, ¡las posibilidades son infinitas! Dirigido a todo público.

A las 16, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Diego Presa Visitante es el nuevo trabajo en formato solista del poeta, músico y autor de canciones. El disco contiene cinco canciones que Diego eligió ejecutar con la guitarra criolla de su abuelo Enrique Presa, compositor de tangos y milongas y referente musical de la familia. El flamante material muestra una vez más el vasto caudal poético de Presa que parece no tener fin: en esta ocasión, las letras se ubican bien al frente de la canción, adornadas tan solo por la guitarra criolla, desembocando en un disco entrañable, minimalista y elegante. Esta noche será la presentación oficial del disco.

A las 20.30, en Tai Teatro, Charlone 1752. Entrada: $1200.

Moris + Birabent Padre e hijo ofrecerán juntos un concierto íntimo. Acompañados por una importante banda, recorrerán clásicos y también las nuevas canciones del disco La última montaña. Los músicos presentaron este álbum en el anfiteatro del Parque Centenario, en una noche que reflejó de manera fiel el espíritu de esta unión familiar en la que se combinan la continuidad generacional de líricas marcadas por descripciones urbanas y ritmos que oscilaron entre el rocanrol, beats y baladas que coquetearon con el bolero.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $2200.

TEATRO

El chico de la habitación azul La obra cuenta la historia de una pareja que vive con su hijo, una persona que por cuarenta años no salió de su habitación. La familia está poseída por un frenesí en el que lo perverso circula como moneda corriente. Emergerá el verdadero escenario en el que viven. Un juego en la cornisa del vínculo víctima-victimario. Lo avieso y lo siniestro legitimados como lazos familiares cotidianos. El chico de la habitación azul es una obra de Miguel Ángel Diani con Hugo Men, Amancay Espíndola y Gabriel Nicola.

A las 17, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $1200.

El visitante Omar y Elisa son hermanos y viven con su madre, una señora que espera desde hace cuarenta años que su hijo Enrique regrese de la guerra de Malvinas. La llegada de un vecino del mismo nombre y una edad parecida a la de Enrique alterará la cotidianeidad de la familia. ¿Enrique es el sobreviviente que regresa? ¿Es un recuerdo? ¿O es un nombre en la lista de bajas? Anabella Valencia, desde la dirección, brinda el mundo poético de la desolación, la pérdida y el dolor. Actúan Laura Dantonio, Christian Sandoval y Rubén Ramírez.

A las 20, en Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: desde $1200.

