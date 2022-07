Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) propusieron este viernes ampliar el horario de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires para que funcionen hasta la madrugada, además de complementarlos con un servicio automotor auxiliar entre cabeceras.



En un proyecto de ley, los legisladores propusieron que el subte funcione desde las 5 a.m. hasta la 1:30 a.m. del día siguiente los lunes, martes, miércoles, jueves, domingos y feriados.



En cambio, para los viernes, sábados y vísperas de feriado plantearon que el horario sea desde las 5 a.m. hasta las 3 a.m. del día siguiente.



Actualmente, el servicio comienza a las 5.30 de lunes a viernes, a las 6 los sábados y a las 8 los domingos y feriados, de acuerdo a lo informado en la web de Emova, la empresa concesionaria de la red de subterráneos porteños.



Los últimos servicios, en tanto, parten cerca de las 23 todos los días de la semana laboral.



"Con la propuesta de ampliación del horario de servicio del subte --fundamentaron los legisladores en su proyecto-- se hace más atractivo el uso del transporte público de pasajeros en desmedro del uso del vehículo particular, especialmente con respecto a la movilidad en contexto de esparcimiento nocturno, aportando a la seguridad vial, ante el consumo de alcohol".



Además, argumentaron que "beneficiaría a la comunidad universitaria y sector comercial de esparcimiento nocturno y actividades culturales, junto con una mayor integración horaria con otros servicios de transporte de pasajeros de escala metropolitana".



Por otro lado, propusieron implementar un "servicio auxiliar" entre las estaciones cabecera de las líneas de subte "brindado por la modalidad de transporte automotor, cuyo recorrido respete la traza de la red".



El objetivo es, en este caso, dar un "apoyo" en los horarios en que no se presta el servicio de subtes y "descomprimirlo" en las horas pico.



El proyecto fue presentado por Matías Barroetaveña (FdT), y cuenta con las firmas de sus compañeros de bloque Maia Daer, Claudio Ferreño, Juan Modarelli y Juan Manuel Valdés.