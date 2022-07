Con actitud como virtud y la perseverancia como método, Central ganó anoche y encontró así su primer triunfo bajo la dirección técnica de Carlos Tevez. Los canayas hicieron ante Sarmiento un dominio total, más aún cuando el rival se quedó con uno menos, pero la falta de ideas en el juego ofensivo llevaron a los hinchas a esperar una hora para gritar un gol. A falta de 15 minutos, Buonanotte marcó la direncia con un cabezazo que le trajo alegría a los hinchas y tranquilidad a Tevez en su búsqueda por ganarse su lugar en Arroyito.

En cuanto a actitud, Tevez encontró respuestas en sus jugadores. Por lo demás, los problemas en la generación de juego que abra caminos al arco rival de repitieron en la primera parte. Porque a Central no le alcanzó con instalarse en campo rival para generar remates al arco. Aunque muchas pelotas cayeron en el área de Meza y por momentos el equipo tuvo paciencia para atacar entre la movilidad de Infantino y la habilidad de Buonanotte.

Los problemas en ataque fueron que Candia no logró mostrarse firme como referencia de área y Frías no encontró espacios. Aunque parte de los problemas se resolvieron cuando Echenique expulsó a Quinteros, en sanción excesiva, por un manotazo a Frías. Sarmiento con diez duplicó las responsabilidades del canaya. Pero Central siempre estuvo animado, principalmente por las ganas y el vértigo en sus apariciones de Buonanotte, aunque nunca exigió a Meza.

La falta de opciones de gol llevó a Tevez a poner en cancha a los pocos minutos del segundo tiempo a Veliz. Así, el equipo cargó de pelotazos el área de Sarmiento. Toda la formación de Central estuvo en disposición ofensiva, hasta Cortez y Blanco por los laterales. Pero Sarmiento se guareció en los últimos metros y entre tantos jugadores no había espacios por donde sorprender al fondo visitante.

A Tevez le rindieron los cambios que hizo en el equipo

La mejor jugada fue un centro de Blanco que cabeceó Candia y Meza controló. Antes Buonanotte lo intentó con un cabezazo desviado sobre el primer palo y Montoya, de buena presencia en el mediocampo, lo intentó con remate de larga distancia. El dominio y control del partido fue total por parte de Central. Pero la impaciencia por el gol que no llegaba fue creciendo en las tribunas.

El gol en el Gigante llegó en uno de los tantos centros al área rival. Lanzó Montoya desde la derecha y Buonanotte, al pisar el área chica, conectó de cabeza para superar las manos de Meza. El gol fue una consecuencia de tanto jugar en campo rival. De inmediato Tevez metió en cancha a Martínez y Tanlongo para sumar juego de marca. Y en la única ocasión Servio le ganó un mano a mano a Gondou.

1 Central

Servio

Cortez

Almada

Báez

Blanco

Montoya

Infantino

Buonanotte

Malcorra

Candia

Frías

DT: Carlos Tevez

0 Sarmiento

Meza

Bettini

Sauro

Rassmussen

Quinteros

Brea

Castro

Méndez

Arismendi

Lisandro López

Torres

DT: Israel Damonte

Gol: ST: 31m Buonanotte (C)



Cambios: PT: 36m Gallardo por López (S). ST: Desde el inicio Quiroga por Castro y Guanini por Brea (S),5m Veliz por Malcorra (C), 10m García por Méndez (S), 25m Ferreyra por Cortez y Covea por Frías (C), 33m Tanlongo por Infantino y Martínez por Candia (C), 40m Gondou por Rassmussen (S).



Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Central

Expulsado: PT: 29m Quinteros (S)