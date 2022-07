A horas de subirse al avión que lo llevará a Baltimore, Estados Unidos, donde entre otras actividades disertará en Naciones Unidas en el marco de la red alcaldes del mundo; el intendente de Rosario Pablo Javkin le puso un límite a la pelea político electoral que se desarrolla: "Yo no estoy de campaña electoral un año antes, no critico al que lo esté. Lo que digo es que no es mi rol, yo tengo que resolver problemas", aseguró. Y agregó que la política "tiene que construir capacidad estatal y no se está construyendo. Es más efectivo gritar, porque todo el mundo está esperando que alguien grite. Pero a mí no me anoten en esa porque después no puedo gestionar". Además afirmó que "el que quiera gobernar, cuanto menos arrasado se encuentre, mejor. Hay que tener serenidad, cuidado y mucha sensatez". Para Javkin "tenemos que ser todos muy responsables, porque si esto no se ordena bien termina en algo feo", vaticinó.

-¿Siente que desde la oposición lo presionan a usted para que sea más duro con el gobernador (Omar) Perotti, con el presidente (Alberto) Fernández?- quiso saber Rosario/12

-Las cosas que están mal, están mal y yo las planteo. Pero cómo se plantean y desde qué lógica también es importante. Yo no estoy de campaña electoral un año antes, no critico al que lo esté. Lo que digo es que no es mi rol, yo tengo que resolver problemas. Si puedo conseguir que podamos urbanizar un barrio de los más violentos de Rosario, lo voy a hacer. Si resolvemos rápido el tema de los títulos (los bonos con los que Nación pagará la deuda histórica con Santa Fe) para que no pierdan valor, para lo que queríamos hacer que es pavimento a nivel definitivo en los barrios de la ciudad; bueno, saldremos a pelear pero a pelear para que las obras se realicen. Si me anotás en discutir la problemática del transporte por la desigual distribución de los subsidios, vamos a pelear pero hay que hacerlo con fundamentos. Y los fundamentos son tan sólidos en este tema que los está votando una comisión entera de Diputados aún con legisladores del oficialismo. Entonces, lo que da más resultado no es tener firmeza en lo gestual, sino en los fundamentos que puedan generar los resultados.

Javkin está convencido de que "hay que tener cuidado con lo que está pasando porque independientemente de lo que nos sucede a diario, nosotros estamos viviendo un fenómeno que se da cada cien años: Una pandemia y una pospandemia. Y las pospandemia siempre han traído guerras". Y agregó que "este es un país que sufre mucho las consecuencias en lo económico, en lo social y en lo emocional de una pandemia". Y aseguro que la política "tiene que construir capacidad estatal y no se está construyendo. Es más efectivo gritar, porque todo el mundo está esperando que alguien grite. Pero a mí no me anoten en esa porque después no puedo gobernar".

"Nos quedamos sin Estado, los sectores que tenemos una visión del Estado más positiva y concreta vemos que no se está construyendo porque no hay continuidad, ni nivel de acuerdo necesario para hacerlo", explicó el intendente.

En la entrevista que este diario compartió con Radio Si 98.9, Javkin reconoció que en la ciudad para el funcionamiento diario y por la suba del dólar en los últimos días "está complicada la provisión de algunos insumos". Pero advirtió que Rosario "está con indicadores económicos de recuperación en el primer semestre que ahora se empezaron a ralentizar. El problema de la inflación impacta en el nivel de actividad. El Drei (Derecho de Registro e Inspección) puede crecer en relación a precios, pero baja a nivel de volumen". Y agregó que hay también "un alto grado de incertidumbre respecto al abastecimiento de insumos. El gasoil, los insumos médicos. Nosotros estamos comprando camiones para el servicio de higiene, luces led, asfalto, hormigón, todo eso está en medio de un nivel de incertidumbre en relación al precio".

Además destacó que la ciudad viene "en alto nivel de actividad y bajo nivel de desempleo. Esperamos que no se corte". "Tenemos una oportunidad grande en la región, con una economía que tiene mucho para crecer. Pero después nos la ingeniamos para sumar nuestra cuota de problemas. Estamos a un nivel alocado de destrucción de la moneda y eso no puede seguir por mucho tiempo".

El intendente reconoce que la principal deuda de su gestión está en el transporte urbano de pasajeros. "Terminamos en un sistema donde la empresa El Cacique se retira y hubo que acomodar todo en base a Movi y Rosariobus. Implica aumentar los coches entre dos jugadores en vez de tres. Hay que aumentar los recursos y lo vamos a hacer. Tenemos la decisión de engrosar el transporte porque está mal", dijo.

Sobre la escases de taxis en Rosario, explicó que por eso "se establecieron cronogramas. Estamos adjudicando 486 de las 500 licencias que nos propusimos. En algunos horarios se nota. Las aplicaciones están funcionando mejor. Hay que tener en cuenta que estuvimos un año y medio sin noche, hay que reacomodar. Todo lo que es transporte masivo no se recupera en un año. Esto es paso a paso, hay que poner más recursos", detalló.

El intendente volvió una vez más sobre el tema electoral del año próximo y aseguró "sin la hipocresía de decirte que nadie mira ese horizonte, yo veo con mucha preocupación lo que pasa en estos días". El intendente de Rosario convocó a "ser todos muy responsables, porque si esto no se ordena bien termina en algo feo. El que quiera gobernar, cuanto menos arrasado se encuentre, mejor. Hay que tener serenidad, cuidado y mucha sensatez", concluyó.