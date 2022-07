El intendente Pablo Javkin encabezó ayer el acto oficial por el 206° aniversario de la Declaración de la Independencia. En su discurso, ponderó el acto de osadía de quienes firmaron “el acta fundacional de la patria” y remarcó que si hoy tuviera la oportunidad de reunirse con esos próceres, ellos nos “llamarían a levantar sus mismas banderas para luchar por la vida de nuestros pibes y pibas, contra la amenaza de los mafiosos que se creen dueños de su futuro” y que también “nos exigirían levantar sus banderas para ampliar derechos, urbanizando barrios, dando dignidad y generando frente de casas con veredas para que la familia se encuentre y viva con dignidad”. El jefe comunal no se privó de esbozar una crítica política, al decir que "Independencia y libertad es exigir un país en el que el federalismo no sea solo un anuncio, sino un proyecto nacional que zarpe de una vez del puerto de Buenos Aires hacia el desarrollo de nuestro interior”.

Más tarde, cuando viajaba rumbo a Buenos Aires, publicó en sus redes sociales un video en el que afirmaba que "Rosario está invadida de humo". "Kilómetros y kilómetros sobre la autopista con humo sobre el humedal, que se puede ver atravesando dos provincias. Lo mismo me dicen camino a Santa Fe. Hay faros de conservación, creció el río y se creó un juzgado nuevo pero la situación sigue siendo la misma y no mejora. Seguimos vergonzosamente sin ley de humedales", dijo el intendente.

En el video asegura: "He instruido a mis funcionarios para que en el marco de la causa que el municipio de Rosario viene realizando, no solo ampliemos la denuncia sino exijamos en el marco de esa causa las detenciones a partir de las localizaciones que esos faros aportan. Es la única manera y no hay excusa ahora para frenar este desastre que están haciendo sobre nuestro humedal".