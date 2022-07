El escritor y dramaturgo Guillermo Salz presenta su primera novela, “La Casona de Almagro”, la cual “parió”en la pandemia, como explicó en AM750.

Salz contó que, en medio que estaba re estrenando su obra “Síntoma” en 2020, obviamente tuvo que suspender por la pandemia y, en ese contexto de “parate” en el teatro un actor al cual él le había contado una historia, le dijo “eso es una novela”.

“A partir de esa semillita, creció el deseo de escribir otro género que no era teatro”. “Fui a leer mucho para que me orienten y me hagan devoluciones”, recordó y afirmó que “quedó un producto maravilloso”.

Asimismo, señaló que escribe con “ruido ambiente”. “Las condiciones en las que produzco mi trabajo es en medio de un lavarropas, un partido de fútbol”, contó graciosamente.

Asimismo expresó que la historia de la novela no se basa en ninguna experiencia personal, aunque “siempre hay algo”.

En tanto, comentó que su editor le dijo que el texto era un “cronotopos”. “Es una historia que, a través del tiempo, resuena en un lugar. Es un viaje a través del tiempo -más de un siglo- en dónde las reparaciones de lo que va ocurriendo a través de la historia que realmente ocurrió, los personajes de ficción interactúan en ellas”, explicó.