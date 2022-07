¿Una distopía franquista? La valla (estreno de A3 Series el próximo 12 de julio) presenta ese universo opresivo sin miramientos. Como si Years And Years se fusionara con The Handmaid’s Tale pero con inequívocas notas “Made In España”. La ficción se ambienta en un 2045 marcado por la crisis total de recursos naturales y el levantamiento de dictaduras en todo el globo. El título alude a la frontera que divide a la sociedad en dos. Hay un selecto grupo de poderosos y quienes viven sometidos a los deseos de los otros. En ese sentido, la producción concebida por Daniel Écija (Los hombres de Paco, El internado) se ciñe a las reglas más estrictas del género y hace gala de metáforas directas. Es decir, el Estado puede “embargar” a los niños del sector 2 y utilizarlos como ratas de laboratorio.



En el reparto se destacan los papeles de Ángela Molina y Unax Ugalde. La gran villana de la historia quedó reservado para Eleonora Wexler. Su Alma López-Durán es una matrona implacable y temible que experimenta con los más pequeños (“mis ángeles”, los llama) para conseguir el antígeno a un virus. “Interpretarla fue un viaje muy divertido”, asegura la actriz argentina. “Es una mujer repulsiva que ostenta y ama el poder. Pero lo hace como científica porque tiene el gran objetivo de conseguir el antídoto. Investiga de la peor manera posible”, le dice a Página/12. Para Wexler otro de los méritos de La valla está en la cuidada puesta en escena que resulta en un art decó de corte fascistoide. “Es una distopía pero sobre claves muy actuales, te lleva, te pasea y da sopapos porque lo que plantea no es tan lejano, puede pasar y algo de eso pasó”, apunta la actriz. Cabe mencionar que el rodaje fue a comienzos de 2019, cuando el Coronavirus era más propio de un guion postapocalíptico. Con mucho de pesadilla -o de sueño del militante más afiebrado de VOX-, los trece episodios de La valla podrán verse cada martes a las 22 hs por el canal 214 de DirecTV y 321 Cablevisión.