Luego de un sábado con mucho humo y cenizas sobre la ciudad, a causa de intensos incendios en las zonas de islas, ambientalistas y ciudadanos autoconvocados decidieron marchar ayer para reclamar soluciones reales y para que no se naturalice una situación que se repite. Hasta el propio intendente Javkin había utilizado ese mismo sábado sus redes sociales para denunciar que “Rosario está invadida de humo”.

Ayer desde la costa rosarina se podía ver cómo el delta continuaba ardiendo. Si bien el cambio del viento permitió que las cenizas no cubrieran la ciudad como ocurrió el sábado, los incendios continuaron en el sector de islas entrerrianas situado frente a Granadero Baigorria y San Lorenzo. Según explicaron desde el gobierno provincial y el Observatorio de la UNR esos focos vienen siendo monitoreados desde el viernes luego de un vuelo vigía y se comenzó a trabajar coordinadamente con brigadistas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y un avión hidrante pero el fuego continuaba entrada la tarde de ayer. Con la propagación de las llamas ayer, la mayor esperanza esta en las probabilidades de lluvias en los próximos días.

Movilizados por la bronca de ver una vez más a la ciudad cubierta de humo, un grupo de ambientalistas que vienen visibilizando el tema desde hace tiempo decidió encontrarse en Oroño y avenida Wheelwright para reclamar respuestas. “Necesitamos poner el tema en el eje central de nuestra agenda como rosarinos y rosarinas y no acostumbrarnos a ver humo. Que no pase desapercibido, porque sino termina siendo parte del paisaje de la ciudad y en realidad es un problema muy profundo, sistémico y por eso queremos seguir dando lucha y seguir mostrando que no nos da lo mismo que se prenda todo fuego”, manifestó a Rosario/12 María Cecilia Quaglino, una de las organizadoras de la marcha de ayer.

Por su parte, el intendente Javkin publicó un video el sábado mientras viajaba hacia Buenos Aires en el que denunciaba que “lo único que se ve es kilómetros y kilómetros de autopista plagados de humo que viene desde el humedal”. Además, cuestionó que a pesar de que hay faros de conservación, creció el río y se creó un juzgado nuevo, la situación sigue siendo la misma y no mejora. Ante esto, anunció: “He instruido a mis funcionarios para que en el marco de la causa que el municipio de Rosario viene realizando, no solo ampliemos la denuncia sino exijamos las detenciones a partir de las localizaciones que esos faros aportan”.