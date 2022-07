Desde la semana pasada estamos discutiendo el acuerdo de nuestra provincia con la Nación, para el pago de la histórica deuda por coparticipación. Como presidente de bloque, estuve en la reunión convocada por el gobernador Omar Perotti en la Casa de Gobierno, para escuchar los argumentos y detalles en relación a lo que se firmó. Lamento que, parte de lo que se dijo, no se tradujo en los documentos oficiales a los que pudimos acceder.

La historia de Argentina es la historia de un país unitario, que no respeta su interior profundo. Terminamos naturalizando que no nos paguen, que la obra pública no llegue a Santa Fe, que las rutas 11, la 33, tal vez la 19 la pague Santa Fe, que las viviendas no vengan, que por cada camión de cereal 2/3 se queden en el Gobierno Nacional. Por institucionalidad este acuerdo debe ser tratado por la Legislatura y quiero dar vuelta la página para discutir esos temas ligados al federalismo.

No comparto el acuerdo. Esperaba como todos, con mucha ansiedad, que llegara el momento para que Santa Fe pueda cobrar la deuda para mejorar la calidad de vida de los santafesinos, esperábamos algo mejor y lo que está apareciendo es una decepción. Con mi buena fe y la poca información que teníamos, esperaba que el Gobernador nos responda lo que es. Cuando le preguntamos si había relación entre el acuerdo del pago de la sentencia y el convenio de la AFIP, la respuesta fue “no tienen nada que ver”. Acá se demostró lo contrario. Estamos en un mal momento y estas acciones no suman. El país está en llamas, somos conscientes, pero nuestra responsabilidad es defender los intereses de los santafesinos y realmente se está desaprovechando una oportunidad histórica para repensar la relación de la provincia con el Gobierno Central.

GABRIEL REAL

Diputado Provincial del Partido Demócrata Progresista