La Dirección General de Aduana (DGA) denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio de la empresa estadounidense Livent Lithium. La investigación arrojó que entre 2018 y 2019 la minera generó un perjuicio de US$ 8 millones en derechos de exportación y le aplicó a la empresa involucrada en las operaciones una multa de $6.700 millones.



Livent Lithium se encuentra radicada en Catamarca desde 1997 y es la primera empresa del país en producir carbonato de litio con el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto.

La investigación empezó en 2021. En mayo de este año el senador nacional Flavio Fama había pedido que la AFIP investigara a la empresa, a raíz de que la auditoría realizada por la Agencia Recaudadora de Catamarca había determinado que la minera debía reponer 127 millones de pesos por evasión a las arcas provinciales.

“A esto nos referíamos cuando solicitamos los informes a la Aduana y a la AFIP sobre la actividad de las empresas mineras en Catamarca. Se descubrió la subfacturación, el perjuicio al Estado Nacional y a la provincia de Catamarca”, posteó Fama en sus redes, en relación con la sanción a la minera.

La DGA determinó los valores corrientes para el carbonato de litio comparando los precios de otras operaciones similares, documentados por un exportador en similar posición de mercado, en cuanto a capacidad comercial, momento aproximado de exportación y destino.

Según el organismo, la maniobra comprende a 403 operaciones de exportación que livent realizó a su casa central a un precio exponencialmente más bajo que el del mercado internacional en ese periodo.



"Como resultado de tal comparación se comprueba que los precios declarados por otro exportador comparable son sustancialmente superiores, en un promedio de 103% a 122%, a los precios declarados por la empresa" observada, detalló la Aduana en un comunicado.



También se comprobó que los precios declarados por el operador comparable acompañan la evolución de los precios internacionales del carbonato de litio, obtenidos de páginas especializadas en recopilar precios de transacción internacionales y por informes de la Secretaría de Minería y la Bolsa de Comercio de Rosario, además de ser semejantes a los declarados por mercadería idéntica o similar ante la Aduana de Chile.



Con esa información, la DGA concluyó que "los precios de transacción declarados por la empresa argentina se encuentran influenciados por la vinculación entre las partes y no cumplen con la condición de ser valores corrientes o de mercado".



La Aduana notificó los estudios de valor a la empresa y le reclamó derechos de exportación por US$ 8 millones, por la diferencia de tributos entre lo que pagó y lo que debió pagar, además de aplicarle una multa por $6.700 millones, según lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 954 del Código Aduanero.

La AFIP había fijado en mayo un precio testigo con una referencia de 53 dólares el kilo para las exportaciones de carbonato de litio, como una medida para frenar las especulaciones de las empresas ante un producto que no termina de reconocerse por los mercados como un commodity, y cuyo precio depende de muchos factores.

En tanto desde el gobierno provincial aún no se expresaron sobre la sanción ejemplar impuesta por la DGA a la empresa minera. Según trascendió desde el Ministerio de Minería, las operaciones investigadas por la AFIP no implicarían un prejuicio para Catamarca, que ya reclamó $127 millones de diferencia en las declaraciones de Livent a las arcas provinciales.