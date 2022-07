Salta vivió un fin de semana con varios focos de incendios, debido al viento zonda, que hizo subir la temperatura a niveles de verano y provocó una baja extrema de la humedad, creando de esta manera las condiciones ideales para el fuego.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, informó que entre el domingo y ayer a la mañana, "se registraron distintos focos ígneos que afectaron más de 200 hectáreas" y que obligaron al trabajo articulado de Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, la Brigada Forestal y la Municipalidad de Salta. Todos los focos fueron extinguidos.



Seguridad recordó que las condiciones climáticas vinculadas al zonda, comenzaron en la noche del sábado y se prolongaron hasta la madrugada de ayer. El zonda provocó un aumento de la temperatura y una disminución brusca de la humedad, con pasturas que ya están secas porque hubo heladas.

En ese contexto, durante la noche y la madrugada de ayer, bomberos y brigadistas trabajaron en la sofocación de un incendio de gran magnitud en inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes donde se quemaron alrededor de 90 hectáreas.

Pero además, hubo otros diez focos activos en los barrios: Nuestra Señora del Carmen, ampliación El Bosque, Santa Ana II, ampliación 14 de Mayo, San Luis, Parque La Vega, San Nicolás, La Paz, San Carlos y Castañares, todos de la ciudad de Salta.

Y por otro lado, hubo incendios en tramos de la ruta nacional 51, la autopista Circunvalación Oeste y en San Luis, delegación municipal dentro del departamento Capital, y en La Silleta, en el departamento Rosario de Lerma.

Seguridad informó que para poder atender la demanda de ayuda, se realizaron "intensos operativos" de forma articulada entre organismos del estado provincial y municipal. Todos los focos fueron extinguidos y ayer se realizaban tareas de relevamiento y control de las zonas afectadas.

Si bien ayer comenzó a bajar la temperatura, el Departamento de Bomberos de la Policía de Salta advirtió que continúan las condiciones climáticas de sequía y viento zonda que incrementan las posibilidades de incendios de pastizales por lo que recomienda a la comunidad no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, no quemar basura, apagar por completo brasas y remover las cenizas para verificar que no haya riesgos. Ante cualquier incidente comunicarse al Sistema de Emergencias 911.