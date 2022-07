Javier Sanguinetti busca un arquero para no exponer a los juveniles y pretende la vuelta de Williams Barlasina, cedido a préstamo a Agropecuario. Pero Barlasina es una de las figuras del equipo que milita en Primera Nacional y el club se niega a devolver al jugador antes de finalizar su contrato. Por lo pronto, el chico Franco Herrera, de 18 años, se encamina para reemplazar a Ramiro Macagno el sábado ante Racing. En defensa habrá tres cambios.

Barlasina, de 24 años, fue cedido hasta diciembre a Agropecuario y se transformó en una de las figuras del equipo. Sus atajadas, por ejemplo, fueron relevantes para eliminar a Racing en Copa Argentina. En Newell’s su nivel no pasó desapercibido y Sanguinetti pidió por su regreso tras la lesión de Macagno. Pero Agropecuario rechazó la posibilidad de prescindir del arquero debido a su nivel y en el contrato no figura una cláusula que permita a los leprosos recuperar al jugador antes de tiempo. Por lo cual en el parque Independencia deberían resarcir al club del ascenso para recuperar al uno, algo que no están dispuestos a discutir.

Por eso el técnico leproso debe resolver la situación con la elección de algunos de los arqueros juveniles y en la práctica de ayer el elegido fue Franco Herrera. El joven arquero debutó el pasado mes de abril en partido ante Patronato, cuando ingresó por lesión de Macagno. Fue al banco en otros partidos pero no volvió a jugar.

Sanguinetti ayer hizo fútbol con Herrera en el arco, además de la vuelta en la defensa de Armando Méndez por Tomás Jacob, como así también la aparición de Facundo Mansilla por el suspendido Willer Ditta (se hizo amonestar ante Platense para asegurar su presencia en el clásico) y Martín Luciano por Marco Campagnaro. Pablo Pérez está recuperado de la lesión muscular que acusó en la primera fecha pero su regreso es probable que se produzca como jugador suplente. Newell's repite ensayo de fútbol mañana donde se definirá el equipo que recibirá a Racing el sábado a las 18.