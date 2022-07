El Estado Plurinacional de Bolivia que afirmó ayer "categóricamente que se dio la atención médica correspondiente conforme a lo establecido por este gobierno". El gobierno del vecino país respondió así a las versiones y al reclamo de la provincia de Salta sobre una supuesta desatención al docente Alejandro Benítez, que falleció en una ciudad cochabambina, tras resultar herido en un siniestro vial.

La desmentida de la falta de atención corrió por cuenta del vicecanciller Freddy Mamaní, en una conferencia de prensa al mediodía de ayer.



Según un informe al que accedió Salta/12, el docente argentino, de 61 años, sufrió el pasado 3 de junio un accidente de tránsito en la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, a unos 4 kilómetros del Hospital de Ivirgarzama.

Este parte oficial, enviado por la secretaria de Salud de la Gobernación de Cochabamba, Daisy Rocabado, sostiene que Benítez fue entonces auxiliado por personal de emergencias médicas que lo trasladó en una ambulancia al hospital de Ivirgarzama, donde llegó a las 12.30. El diagnóstico fue que tenía un "trauma encéfalo craneano grave, politraumatismo, fractura de clavícula y hombro izquierdo expuestas".

"Se realizaron todos los procedimientos médicos en el servicio de emergencia del hospital para estabilizar al paciente, uso de medicamentos en razón de la gravedad del cuadro, recibe transfusión sanguínea, se toman muestras para laboratorio y se procede a entubar al paciente", pero pese "a de todas las maniobras de reanimación el paciente fallece aproximadamente a las 13.30" de ese día, indica el informe de la funcionaria de Bolivia.

El viceministro del Sistema Sanitario de Bolivia, Alvaro Terrazas, afirmó en la conferencia de prensa que el accidente que sufrió el docente, que vivía en General Mosconi, en el departamento San Martín, en Salta, fue "muy grave". Y sumó que toda esta situación produjo además un shock hipovolémico con falla multiorgánica.

El funcionario sostuvo que para trasladar a Benítez primero había que estabilizarlo dado que de hacerlo sin esta condición, se reducía la esperanza de sobrevida. Detalló que el centro saniario de Ivirgarzama es un hospital de segundo nivel y llevarlo a una ciudad con un centro de más alta complejidad, implicaba un viaje de entre tres horas y media y cuatro horas, dependiendo de si se elegía ir a Santa Cruz o a Cochabamba.

"Prácticamente estuvo desde 12.30 hasta 1.50, una hora y 20 minutos para ser estabilizado pero lastimosamente su situación no permitió que sobreviva tras un paro cardíaco irreversible", explicó Terrazas. No obstante, afirmó que se envió una comisión para hacer una auditoría del caso y una evaluación en terreno con el fin de determinar si se incumplió con la normativa que involucra no solo el convenio de reciprocidad entre Bolivia y Argentina, sino también leyes propias. De encontrar una falla, afirmó que se dispondrán las sanciones correspondientes.

Investigación en curso

Por su parte, el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamaní, también presente en la conferencia de prensa, afirmó que continuarán con la investigación por la denuncia de robo durante la atención de Benítez, y la presunta negligencia médica. En cuanto al convenio de reciprocidad en la atención sanitaria a ciudadanes de Bolivia y Argentina, afirmó que hay acuerdos entre las autoridades de ambos países para mejorar algunas especificaciones y aspectos técnicos, dado que habría que revisar presuntos incumplimientos.

Por su parte, el expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, pidió disculpas el lunes en una clase magistral que dio en la Universidad Nacional de Rosario sobre "Presente y Futuro de América Latina". "Pido disculpas, a nombre del pueblo boliviano, por el hermano argentino fallecido en nuestro país. Lo lamento mucho, seguramente hay que investigar qué habrá pasado, cómo ha sido", afirmó.

Uno de los motociclistas que viajaba junto a Benítez, Gastón Argota, dijo en declaraciones al canal de noticias C5N que el hospital en donde atendieron a su amigo era "muy precario" y no tenía recursos suficientes. Reafirmó que se les pedía mil bolivianos (unos 18 mil pesos argentinos) para hacer el traslado. También denunció que a él como a parientes de Benítez los habrían obligado a presenciar la autopsia. Se supo por otros medios que los familiares de Benítez seguirán adelante con las acciones tras mostrarse en desacuerdo con el informe oficial del gobierno boliviano.