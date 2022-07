La canciller chilena, Antonia Urrejola, informó este martes en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el acuerdo de modernización con la Unión Europea se firmará a pesar de las observaciones realizadas desde Chile. “Las instrucciones explícitas que tengo del presidente de la República (Gabriel Boric) y las instrucciones que tiene el subsecretario de Relaciones Económicas (José Miguel Ahumada) es que el acuerdo se firma”, señaló.

Urrejola aseguró que el gobierno está trabajando para llegar a un consenso en algunos puntos donde hay ciertas diferencias. "No está en duda la firma del acuerdo, lo que estamos viendo son algunas de las observaciones que están dentro de la autonomía que tiene cualquier Estado respecto a algunas materias que nos parece que hay que resolver", afirmó.

“Tenemos un acuerdo de reserva con la Unión Europea, por eso ha sido tan complejo para el gobierno salir ante la prensa diciendo cuáles son las observaciones, porque tenemos que cumplir con la palabra empeñada”, explicó Urrejola. Sin embargo, la canciller aseguró que en una sesión reservada, la Comisión de Relaciones Exteriores podría conocer cuáles son.

La ministra dijo que “no dramatizaría en las diferencias” y advirtió que el acuerdo “no estaba cerrado” cuando asumieron el gobierno. Explicó que, hay un oficio de la dirección jurídica con observaciones “precisamente porque hay textos abiertos y no se acompañan los articulados". "Había un conjunto de problemas, no solo políticos, sino técnicos, que estaban pendientes cuando llegamos”, sostuvo Urrejola.

Para la firma del acuerdo de modernización habrá dos rondas de negociaciones en modalidad virtual, la primera se realizará dentro de dos semanas, y en septiembre se reunirán personalmente los equipos negociadores.

Durante la sesión estuvieron presentes los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Francisco Chahuán (RN) y José Miguel Insulza (PS), que ueron quienes interrogaron a la ministra sobre el tema.