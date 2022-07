Cines

ALICIA Y EL ALCALDE

Con Fabrice Luchini y Anais Demoustier. Dir: Nicolas Pariser. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.20 hs.

EL REY LEÓN

Animación. Dir: Rob Minkoff y Roger Allers. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 16 hs.

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.15 hs. Sub: 23.15 hs.

Hoyts: Sub: 22.40 hs.

Showcase: Cas: 19.40, 22.00 hs. Sub: 22.30 hs.

ELVIS

Con Austin Butler y Tom Hanks. Dir: Baz Luhrmann. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 18.50, 20 hs.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs. Sub: 19.30 hs.

Hoyts: Sub: 19.50, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 15.40, 21.20 hs.

Showcase: Sub: 16.00, 19.15, 22.10 hs.

GONZALO

Documental. Dir: Gonzalo Giuliano. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 31, a las 20.30 hs.

JURASSIC PARK

Con Sam Neill y Laura Dern. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 16 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 12.30, 15.45, 19.00 hs.

Hoyts: Cas: 16.40, 23.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.30, 21.50 hs.

Showcase: Cas: 12.10, 15.20, 18.40, 21.50 hs.

LA GALLINA TURULECA

Animación. Dir: Eduardo Gondell y Victor Sevilla. ATP.

Cines del Centro: Cas: 11.40, 13.50 hs.

Cinépolis: Cas: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 hs.

Hoyts: Cas: 11.15, 13.20, 15.40, 17.50, 20.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.45, 14.35, 16.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 13.40, 14.00, 15.50, 17.50, 19.50 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 16.00, 18.10 hs.

Cinépolis: Cas: 12.10, 14.30, 17.00 hs.

Hoyts: Cas: 11.50, 14.25, 17.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 13.15, 17.20, 18.50 hs.

Showcase: Cas: 12.15, 12.45, 14.40, 15.05, 17.05, 17.30, 20.00, 22.20 hs.

MANTO DE GEMAS

Con Nailea Norvind y Antonia Olivares. Dir: Natalia López. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy y sáb 16, a las 18 hs. Mañana, a las 22.30 hs.

MINIONS 2: NACE UN VILLANO

Animación. Dir: Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val. ATP.

Cines del Centro: Cas: 11.20, 12.20, 13.30, 14.30, 15.40, 16.40, 17.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 12.00, 14.00, 16.00 hs. 3D Cas: 13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 hs. 2D Cas: 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 14.15, 14.30, 15.00, 15.15, 16.15, 16.30, 17.00, 17.15, 18.15, 18.30, 19.00, 19.15, 20.15, 20.30*, 21.00, 21.15, 23.00 hs. (*Cancelada vie, dom y mar)

Hoyts: 3D Cas: 12.00, 14.15, 16.30, 18.45, 21.00 hs. 2D Cas: 11.00, 11.30, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 20.00, 20.30, 21.45, 22.10; tras sáb, 00.10, 00.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.20, 13.00, 13.30, 14.20, 15.05, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45, 18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.20, 22.00, 22.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.20, 13.00, 14.35, 15.10, 16.40, 17.20, 18.50, 19.35, 21.55 hs. 2D Cas: 12.05, 12.40, 13.20, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.00, 17.40, 18.30, 19.10, 20.50, 21.30 hs.

PEQUEÑA FLOR

Con Daniel Hendler y Vimala Pons. Dir: Santiago Mitre. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs. Mañana, a las 18 hs. Sáb 16, a las 22.30 hs. Dom 17, a las 21 hs.

SHIRLEY

Con Elisabeth Moss y Michael Stuhlbarg. Dir: Josephine Decker. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana y sáb 16, a las 20.30 hs. Dom 17, a las 23 hs.

THOR: AMOR Y TRUENO

Con Chris Hemsworth y Christian Bale. Dir: Taika Waititi.

Cines del Centro: Cas: 12.00, 14.50, 17.20 hs. Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 18.00, 20.15, 20.45 hs. 4D Sub: 23.30 hs. 3D Cas: 23.10 hs. 2D Cas: 12.30, 15.15, 18.15, 21.00, 22.30, 23.45 hs. 2D Sub: 20.30*, 23.00 hs. (*Solo vie, dom y mar)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 12.30, 15.20, 18.10, 21.00; tras sáb, 00.00 hs. 3D Cas: 23.10 hs. 2D Cas: 13.30, 16.20, 19.10, 22.45 hs. 2D Sub: 19.50, 22.00; tras sáb, 01.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 19.50, 22.35 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.05, 16.50, 19.30, 21.20 hs. 3D Sub: 22.15 hs. 2D Cas: 13.30, 14.25, 15.40, 16.10, 17.10, 18.20, 19.00, 21.00, 21.40 hs. 2D Sub: 22.05, 22.40 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.50 hs. Sub: 19.45, 22.35 hs.

WENDY Y LUCY

Con Michelle Williams y Will Patton. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

¿Dónde están?

ARTEON

Sarmiento 778 Planta Alta,

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Música para Volar. El grupo presenta Cerati Sinfónico a la carta, un recorrido por canciones del prestigioso músico. Sáb 30, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Ángela Leiva. Una de las principales referentes de la movida tropical regresa a Rosario para presentar Amor Prohibido Tour. Mañana, a las 21 hs.

Los Tekis. El grupo jujeño vuelve con la alegría del carnaval. Vie 29, a las 20.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

El Plan de la Mariposa. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Skay y Los Fakires. El exguitarrista de Los Redondos regresa a Rosario. Sáb 30, a las 21 hs.

Lali. La cantante presenta “Disciplina Tour”. Dom 31, a las 20 hs.

Sebastián Yatra. Mié 3 de ago, a las 20 hs.

Mau y Ricky. Vie 2 de sep, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Los Raviolis. Banda de rock para toda la familia que hace música y catarsis sobre la pesada carga que conlleva la crianza. Hoy, a las 17 hs.

Mocchi. El cancionista uruguayo repasará su obra presentando nuevas canciones. Hoy, a las 21 hs.

Dúo Karma. El grupo cubano conjuga realización musical, audiovisual y literaria. Mañana, a las 15 hs.

Los Stones. La banda presentan un show especial en conmemoración por los 60 años de carrera de los Rolling Stones. Sáb 16, a las 21.30 hs. Dom 17, a las 20 hs.

La Mississippi. La banda número uno del blues argentino vuelve a Rosario para recorrer los mejor de su discografía. Vie 22, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Horcas. La histórica banda de heavy metal regresa a la ciudad. Sáb 16, a las 20 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Sex, viví tu experiencia. Obra teatral de vanguardia que se anima desafiar sus propios límites y los del público en relación al sexo. Mañana y sáb 16, a las 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Fátima es Camaleónica. La actriz, humorista e imitadora se presenta junto al Mago Emanuel y el debut del joven humorista Iván Ramírez. Mañana y sáb 16, a las 21.30 hs.

Panam y circo. Un musical de Laura Franco y Carlos Tarrío. Sáb 16, a las 14.30 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Piripincho por salut. La vigencia de un clásico rosarino según pasan los años. Funciones todos los días de vacaciones de invierno a las 16 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Otra de princesas y piratas. Isabela, Blancanieves, Cenicienta, Elsa, Moana, Peter pan y muchos personajes más juntos en una historia única. Dom 17, a las 16 hs. Sáb 13 de ago, a las 16 hs.

Soy princesa. Música, magia y color en una historia única pensada para vos. Lun 18 y mié 20, a las 16 horas.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Partida. Obra de teatro documental, biodrama de Renata Moreno. Sáb 22 y dom 23, a las 19 y 20.30 hs.

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CET

San Juan 842.

Princesa Nazi. Obra de Leonel Giacometto y Alexis Muiños Woodward. Sáb de jul y ago, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de julio, 21 hs.

Unidad de traslado. Con Yanina Sawicz y Carolina Rossi. Dramaturgia y dir: Federico Cuello y Juan José Scaglia. Dom de julio, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Crónica de una debacle. Ficción y realidad mezcladas en una comedia reflexiva que reúne a las actrices Claudia Schujman y Andrea Fiorino. Sáb 16 y 23, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Concierto Estrafalario. Espectáculo infantil de humor musical por Salvador Trapani. Del 11 al 16, a las 16 hs.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jun y jul, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Gregorio, el zanahoria. Obra destinada para toda la familia dirigida por Ludmila Bauk. Sáb y dom de jul y ago, a las 16 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

Palabras juguetes. Repertorio poético de cuentos, poesías musicalizadas, rimas y canciones en un espacio intimo. Mié 13, a las 16 hs.

El Público y yo. Espectáculo para toda la familia donde la función del mago y el payaso se funden en un solo personaje. Mañana, a las 16 hs.

La Casita del Campo. Narración de un cuento con Títeres, acompañado por un sistema de percusión. Sáb 16, a las 16 hs.

Mundo Curioso. Un cuento animado con títeres, objetos y canciones. Jue 21, a las 16 hs.

¿Como Suena? Musiquitas con Orejas. Obra que aborda contenidos relacionados al cuidado de las infancias, la salud, y la educación ambiental. Vie 22, a las 16 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Chau Misterix. Comedia situada en 1958 que cuenta el doloroso y placentero paso de la niñez a la pubertad. Dir: Leandro Aragón. Vie y sáb de jul, a las 21 hs. Dom de jul, a las 20 hs.

LA TORNERÍA

Amsterdam 1113.

Te quiero hasta la luna. Con Sofía Molinengo y Lucas Suarez. Dir: Lucas Suarez. Sáb 16, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Borges y Fontanarrosa en un bar del paraíso. La mítica charla de La mesa de los galanes de Roberto Fontanarrosa invoca a Jorge Luis Borges. Dir y puesta en escena: Mario Vidoletti. Mañana, a las 21 hs.

La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Jue 21, a las 21 hs.

SALA TANDAVA

9 de Julio 754.

Pecados Devorados. Obra de Patricia Suárez y Leonel Giacometto. Con Lorena Salvaggio y María Eugenia Ledesma. Dir: Gustavo Maffei. Dom de jul, a las 19 hs.