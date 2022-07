Darío Benedetto trató de poner paños fríos al mal momento futbolístico que vive Boca. En declaraciones a un canal deportivo, aceptó diferencias con el Consejo de Fútbol por el tema de los premios, pero negó haberle mandado un mensaje en la arenga previa al partido con Cortinthians por la Copa Libertadores, y reconoció haber hablado con el vicepresidente Juan Román Riquelme tras la eliminación de la Copa y la derrota del sábado pasado ante San Lorenzo, pero no para pedirle disculpas.

A propósito de esa reunión con el Consejo antes del encuentro con los brasileños, Benedetto expresó que "hay reuniones en la que los dirigentes están con una cosa y nosotros con otra y esta fue una de esas. Discutimos y nos dijimos cosas en la cara, pero no pasó de ahí. Amagamos con no concentrarnos, pero pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas y salimos al otro día a la cancha a jugar como siempre", indicó el centrodelantero.

Benedetto también salió en apoyo de Carlos Izquierdoz, el capitán del equipo desplazado por Hugo Ibarra. "Soy muy amigo de 'Cali', lo quiero mucho y es el mejor capitán que tuve. Trabaja, es muy profesional, se cuida en las comidas, sabe llegar el grupo. Me duele su salida porque es una persona que aprecio, pero son decisiones de los entrenadores con la que no nos podemos meter", expresó el jugador en otro tramo de la entrevista

"Estoy feliz de estar donde estoy, nunca pensé en irme", dijo Benedetto, quien también señaló que "el grupo está muy unido pero haber quedado afuera de la Copa pegó muy fuerte". El centrodelantero admitió que "contra San Lorenzo no faltó actitud, faltó juego y despertarnos un poquito más. Somos autocríticos y somos los primeros en saber que no hicimos un buen partido. El partido con Corinthians es lo que la gente quiere y el partido con San Lorenzo es lo que la gente no quiere", agregó el goleador boquense.

"Lo que tengo que decirle al Consejo, se lo tengo que decir a ellos. La arenga que hice antes del partido con Corinthians no fue un mensaje para nadie y ya hice las aclaraciones ante quien corresponde", expresó Benedetto, quien reconoció sentirse culpable de la eliminación por los dos penales errados. "Siento todavía una bronca tremenda porque se lo que sintió el hincha. Me dolió muchísimo quedar afuera de esa manera. Merecimos ganar en los 90 minutos y en los penales, no fuimos contundentes como fuimos en la final de la Copa Argentina y en el partido con Racing".

Por último y con relación a la salida de Sebastián Battaglia de la dirección técnica, Benedetto señaló que "son decisiones que toma el Consejo y nosotros no nos podemos meter", y añadió que "es un error fatal no darle importancia a los campeonatos locales que son los que nos llevan a la Copa, pero entendemos que estamos con Boca y que la Copa en Boca es una obsesión cada vez más grande".