Cines

ALICIA Y EL ALCALDE

Con Fabrice Luchini y Anais Demoustier. Dir: Nicolas Pariser. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.20 hs.

ANTZ

Animación. Dir: Eric Darnell y Tim Johnson. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 16 hs.

DILILI EN PARÍS

Animación. Dir: Michel Ocelot. SAM 13 años.

Cine Lumière: Sub: Mañana, a las 16 hs.

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.15 hs. Sub: 23.15 hs.

Hoyts: Sub: 22.40 hs.

Showcase: Cas: 19.40, 22.00 hs. Sub: 22.30 hs.

ELVIS

Con Austin Butler y Tom Hanks. Dir: Baz Luhrmann. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 18.50, 20 hs.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs. Sub: 19.30 hs.

Hoyts: Sub: 19.50, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 15.40, 21.20 hs.

Showcase: Sub: 16.00, 19.15, 22.10 hs.

GONZALO

Documental. Dir: Gonzalo Giuliano. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 31, a las 20.30 hs.

HOOK (EL REGRESO DEL CAPITÁN GARFIO)

Con Robin Williams y Dustin Hoffman. Dir: Steven Spielberg. ATP.

Cine El Cairo: Dom 17, a las 16 hs.

JURASSIC PARK

Con Sam Neill y Laura Dern. Dir: Steven Spielberg. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 16 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 12.30, 15.45, 19.00 hs.

Hoyts: Cas: 16.40, 23.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.30, 21.50 hs.

Showcase: Cas: 12.10, 15.20, 18.40, 21.50 hs.

LA CIUDAD DE LAS MUJERES

Con Marcello Mastroianni y Anna Prucnal. Dir: Federico Fellini. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 17, a las 18.30 hs.

LA GALLINA TURULECA

Animación. Dir: Eduardo Gondell y Victor Sevilla. ATP.

Cines del Centro: Cas: 11.40, 13.50 hs.

Cinépolis: Cas: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 hs.

Hoyts: Cas: 11.15, 13.20, 15.40, 17.50, 20.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.45, 14.35, 16.30 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 13.40, 14.00, 15.50, 17.50, 19.50 hs.

LA GRAN AVENTURA LEGO

Animación. Dir: Phil Lord y Christopher Miller. ATP.

Cine Lumière: Cas: Mañana, a las 14 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 16.00, 18.10 hs.

Cinépolis: Cas: 12.10, 14.30, 17.00 hs.

Hoyts: Cas: 11.50, 14.25, 17.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 13.15, 17.20, 18.50 hs.

Showcase: Cas: 12.15, 12.45, 14.40, 15.05, 17.05, 17.30, 20.00, 22.20 hs.

MANTO DE GEMAS

Con Nailea Norvind y Antonia Olivares. Dir: Natalia López. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Mañana, a las 18 hs.

MI FAMILIA Y EL LOBO

Con Carmen Maura y Enzo Ingignoli. Dir: Adrià García. SAM 13 años.

Cine Lumière: Sub: Hoy, a las 16 hs.

MINIONS 2: NACE UN VILLANO

Animación. Dir: Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val. ATP.

Cines del Centro: Cas: 11.20, 12.20, 13.30, 14.30, 15.40, 16.40, 17.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 12.00, 14.00, 16.00 hs. 3D Cas: 13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 hs. 2D Cas: 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 14.15, 14.30, 15.00, 15.15, 16.15, 16.30, 17.00, 17.15, 18.15, 18.30, 19.00, 19.15, 20.15, 20.30*, 21.00, 21.15, 23.00 hs. (*Cancelada vie, dom y mar)

Hoyts: 3D Cas: 12.00, 14.15, 16.30, 18.45, 21.00 hs. 2D Cas: 11.00, 11.30, 12.20, 12.45, 13.15, 13.45, 14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 17.15, 17.45, 18.15, 19.30, 20.00, 20.30, 21.45, 22.10; tras sáb, 00.10, 00.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.20, 13.00, 13.30, 14.20, 15.05, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45, 18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.20, 22.00, 22.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.20, 13.00, 14.35, 15.10, 16.40, 17.20, 18.50, 19.35, 21.55 hs. 2D Cas: 12.05, 12.40, 13.20, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.00, 17.40, 18.30, 19.10, 20.50, 21.30 hs.

OUIJA, EL ORIGEN DEL MAL

Con Henry Thomas y Annalise Basso. Dir: Mike Flanagan. SAM 16 años.

Cine Lumière: Sub: Hoy, a las 20 hs.

PEQUEÑA FLOR

Con Daniel Hendler y Vimala Pons. Dir: Santiago Mitre. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Mañana, a las 22.30 hs. Dom 17, a las 21 hs.

SHIRLEY

Con Elisabeth Moss y Michael Stuhlbarg. Dir: Josephine Decker. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y mañana, a las 20.30 hs. Dom 17, a las 23 hs.

THOR: AMOR Y TRUENO

Con Chris Hemsworth y Christian Bale. Dir: Taika Waititi.

Cines del Centro: Cas: 12.00, 14.50, 17.20 hs. Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 18.00, 20.15, 20.45 hs. 4D Sub: 23.30 hs. 3D Cas: 23.10 hs. 2D Cas: 12.30, 15.15, 18.15, 21.00, 22.30, 23.45 hs. 2D Sub: 20.30*, 23.00 hs. (*Solo vie, dom y mar)

Hoyts: 3D XD DBOX Cas: 12.30, 15.20, 18.10, 21.00; tras sáb, 00.00 hs. 3D Cas: 23.10 hs. 2D Cas: 13.30, 16.20, 19.10, 22.45 hs. 2D Sub: 19.50, 22.00; tras sáb, 01.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 19.50, 22.35 hs.

Showcase: 3D Cas: 14.05, 16.50, 19.30, 21.20 hs. 3D Sub: 22.15 hs. 2D Cas: 13.30, 14.25, 15.40, 16.10, 17.10, 18.20, 19.00, 21.00, 21.40 hs. 2D Sub: 22.05, 22.40 hs.

TOM Y JERRY

Animación. Dir: Tim Story. ATP.

Cine Lumière: Cas: Hoy, a las 14 hs.

TOP GUN

Con Tom Cruise y Kelly McGillis. Dir: Tony Scott. ATP.

Cine Lumière: Mañana, a las 20 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.50 hs. Sub: 19.45, 22.35 hs.

VIE. 15 - 17:00 hs.

BELLE DE JOUR Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli. Una joven casada con un cirujano, descubre la existencia de la prostitución diurna.

Arteón. Hoy, 17 hs.

OCHO APELLIDOS VASCOS. un señorito andaluz que nunca ha salido de Sevilla, decide dejarlo todo para conquistar a Amaia, una chica vasca.

Arteón. Hoy, 19 hs.

¿Dónde están?

ARTEON

Sarmiento 778 Planta Alta,

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles a la carta. En este show, el público arma su propio menú de canciones. Dom 17, a las 21 hs.

Entre Sevillanas. El quinteto presenta su imponente show de border swing. Mar 19, a las 21 hs.

Diego Souto. El artista se presenta con su proyecto solista en formato acústico, versionando las mejores canciones de The Beatles. Mié 20, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Música para Volar. El grupo presenta Cerati Sinfónico a la carta, un recorrido por canciones del prestigioso músico. Sáb 30, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Ángela Leiva. Una de las principales referentes de la movida tropical regresa a Rosario para presentar Amor Prohibido Tour. Hoy, a las 21 hs.

Los Tekis. El grupo jujeño vuelve con la alegría del carnaval. Vie 29, a las 20.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

El Plan de la Mariposa. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Skay y Los Fakires. El exguitarrista de Los Redondos regresa a Rosario. Sáb 30, a las 21 hs.

Lali. La cantante presenta “Disciplina Tour”. Dom 31, a las 20 hs.

Sebastián Yatra. Mié 3 de ago, a las 20 hs.

Mau y Ricky. Vie 2 de sep, a las 21 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Joselina y el Guillem, dúo de tango, candombe, milongas y algo de rock. Sáb 23.

Dos sets: 20.30 y 22. Entrada: $ 700. Anticipadas por el local. Reservas vía redes.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Dúo Karma. El grupo cubano conjuga realización musical, audiovisual y literaria. Hoy, a las 15 hs.

Los Stones. La banda presentan un show especial en conmemoración por los 60 años de carrera de los Rolling Stones. Mañana, a las 21.30 hs. Dom 17, a las 20 hs.

La Mississippi. La banda número uno del blues argentino vuelve a Rosario para recorrer los mejor de su discografía. Vie 22, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Horcas. La histórica banda de heavy metal regresa a la ciudad. Mañana, a las 20 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Sex, viví tu experiencia. Obra teatral de vanguardia que se anima desafiar sus propios límites y los del público en relación al sexo. Hoy y mañana, a las 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Fátima es Camaleónica. La actriz, humorista e imitadora se presenta junto al Mago Emanuel y el debut del joven humorista Iván Ramírez. Hoy y mañana, a las 21.30 hs.

Panam y circo. Un musical de Laura Franco y Carlos Tarrío. Mañana, a las 14.30 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Piripincho por salut. La vigencia de un clásico rosarino según pasan los años. Funciones todos los días de vacaciones de invierno a las 16 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Otra de princesas y piratas. Isabela, Blancanieves, Cenicienta, Elsa, Moana, Peter pan y muchos personajes más juntos en una historia única. Dom 17, a las 16 hs. Sáb 13 de ago, a las 16 hs.

Soy princesa. Música, magia y color en una historia única pensada para vos. Lun 18 y mié 20, a las 16 horas.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Partida. Obra de teatro documental, biodrama de Renata Moreno. Sáb 22 y dom 23, a las 19 y 20.30 hs.

Barbacoa de Jacobo Langsner. Vie 29 de Julio, 20.30

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CET

San Juan 842.

Princesa Nazi. Obra de Leonel Giacometto y Alexis Muiños Woodward. Sáb de jul y ago, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de julio, 21 hs.

Unidad de traslado. Con Yanina Sawicz y Carolina Rossi. Dramaturgia y dir: Federico Cuello y Juan José Scaglia. Dom de julio, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Crónica de una debacle. Ficción y realidad mezcladas en una comedia reflexiva que reúne a las actrices Claudia Schujman y Andrea Fiorino. Mañana y 23, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Concierto Estrafalario. Espectáculo infantil de humor musical por Salvador Trapani. Hasta el 16, a las 16 hs.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jun y jul, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Gregorio, el zanahoria. Obra destinada para toda la familia dirigida por Ludmila Bauk. Sáb y dom de jul y ago, a las 16 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

El Público y yo. Espectáculo para toda la familia donde la función del mago y el payaso se funden en un solo personaje. Hoy, a las 16 hs.

La Casita del Campo. Narración de un cuento con Títeres, acompañado por un sistema de percusión. Mañana, a las 16 hs.

Mundo Curioso. Un cuento animado con títeres, objetos y canciones. Jue 21, a las 16 hs.

¿Como Suena? Musiquitas con Orejas. Obra que aborda contenidos relacionados al cuidado de las infancias, la salud, y la educación ambiental. Vie 22, a las 16 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Chau Misterix. Comedia situada en 1958 que cuenta el doloroso y placentero paso de la niñez a la pubertad. Dir: Leandro Aragón. Vie y sáb de jul, a las 21 hs. Dom de jul, a las 20 hs.

LA TORNERÍA

Amsterdam 1113.

Te quiero hasta la luna. Con Sofía Molinengo y Lucas Suarez. Dir: Lucas Suarez. Mañana, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Borges y Fontanarrosa en un bar del paraíso. La mítica charla de La mesa de los galanes de Roberto Fontanarrosa invoca a Jorge Luis Borges. Dir y puesta en escena: Mario Vidoletti. Hoy, a las 21 hs.

La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Jue 21, a las 21 hs.

SALA TANDAVA

9 de Julio 754.

Pecados Devorados. Obra de Patricia Suárez y Leonel Giacometto. Con Lorena Salvaggio y María Eugenia Ledesma. Dir: Gustavo Maffei. Dom de jul, a las 19 hs.