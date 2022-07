La Organización Mundial de la Salud (OMS) volverá a reunirse el 21 de julio para evaluar si el brote actual de la viruela del mono constituye una emergencia de salud pública de interés internacional, tal como la covid.



El encuentro del próximo jueves, al que sólo pueden asistir miembros y asesores del Comité de Emergencia (CE) creado a partir del Reglamento Sanitario Internacional, comenzará a las 12 hora CEST (7 de la mañana de Argentina), y se espera que se emita un comunicado en los días siguientes a la reunión.



El objetivo es evaluar si el actual brote constituye una emergencia de salud pública de interés internacional y, de ser así, proponer recomendaciones temporales sobre cómo prevenir y reducir mejor la propagación de la enfermedad y manejarla.



Se trata del segundo encuentro realizado por esta enfermedad; durante el primero, que fue el 23 de junio, el CE recomendó no emitir un alerta.



Según el último reporte de la OMS (del 6 de julio) del 1 de enero al 4 de julio de este año, fueron reportados más de 6.000 casos y tres fallecimientos por esta enfermedad en 59 países del mundo, el 15% de ellos en once países de las Américas. Desde el reporte previo a ese, que se había publicado el 27 de junio, hubo 2614 casos nuevos, lo que representa un aumento del 77 por ciento.



De acuerdo a los datos disponibles, la OMS informó que el 99,5 por ciento de los afectados son hombres, y la mediana la edad es de 37 años.



La viruela del simio es una enfermedad causada por el virus Orthopoxvirus de la familia Poxviridae; el género Orthopoxvirus también incluye el virus variola (que causa la viruela), el virus vaccinia (utilizado en la vacuna contra la viruela) y el virus de la viruela bovina.



Se descubrió en 1958 cuando ocurrieron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para investigación. A pesar de recibir el nombre de “viruela del mono”, se desconoce el origen de la enfermedad.



Sin embargo, los roedores africanos y los primates no humanos (como los monos) pueden albergar el virus e infectar a las personas.



El primer caso humano de viruela del simio se registró en 1970; desde entonces, se informó en personas de varios países de África central y occidental. Antes del brote actual, casi todos los casos de viruela del simio en personas fuera de África estaban relacionados con viajes internacionales a países donde la enfermedad es endémica, o a través de animales importados.