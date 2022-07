El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acusó este jueves al presidente Alberto Fernández de reunirse "con delincuentes", en referencia al viaje que realizó el mandatario para visitar a la dirigente social Milagro Sala, quien estuvo internada durante varios días por un cuadro de trombosis venosa profunda.

"Por eso me preocupa mucho ver al presidente, a quien invité como gobernador muchas veces a Jujuy, para que vea lo que estamos haciendo y le mire la cara al pueblo jujeño. Lejos de eso, lo primero que hace es visitar a Milagro Sala, una delincuente que está presa por los delitos que ha cometido", manifestó el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) durante un acto en la localidad de Lomas de Zamora, donde reunió a la dirigencia partidaria para posicionar al partido dentro de la alianza opositora.



En este contexto, Morales también mencionó la reciente reunión entre Alberto Fernández con distintos referentes de agrupaciones sociales, entre quienes se encontraba el dirigente y compañero de Sala, Alejandro Garfagnini.

"Ayer lo vi al presidente a recibir referentes de organizaciones sociales, y entre ellos estaba el gran delincuente de (Alejandro) Garfagnini, que fue mano derecha de Milagro Sala, que trasladaba bolsos llenos de plata que le pertenecen al pueblo de un lado para el otro. Me preocupa que tengamos un presidente que recibe delincuentes en la Casa Rosada", apuntó.



Por otro lado, Morales indicó que en la provincia que comanda tuvieron que "resolver muchos problemas que hay en el país".

"Lo primero que tuvimos que hacer es recuperar la paz, y para eso había que terminar con las mafias que todavía existen", aseguró.



Y añadió: "Estas mafias generaron la peor de las violencias en la provincia de Jujuy. Yo digo que hay muchos que no han vivido en Jujuy y por eso no llegan a comprender lo que hemos vivido como pueblo, con cortes de ruta casi todos los días, con muerte de la mano de la violencia. En nuestra campaña en 2015 murió Ariel Velázquez, que fue militante de la UCR, asesinado por esa violencia que muchos no conocen o muchos desoyen".

Simultáneamente, en las afueras de la sede radical de Lomas de Zamora, representantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala realizaron un escrache, donde repudiaron a Morales por "encarcelador y represor", y pidieron por la libertad de "todos los presos políticos del radical macrismo".