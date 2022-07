Errol Musk, el padre del hombre más rico del mundo, reveló este jueves que en 2019 tuvo una segunda hija con su hijastra Jana, a quien crió desde los 4 años.

Musk padre, de 76 años, dio una entrevista con el diario británico The Sun, en la que reflexionó sobre la relación con su hijo Elon y dio detalles de su vida personal.

En este contexto, Musk, quien es CEO de una empresa de ingeniería electrónica en Sudáfrica, explicó que la niña que tuvo con Jana Bezuidenhout hace ya tres años "no fue planeada" y que "fue toda una sorpresa". La pareja ya había dado la bienvenida a su primer hijo en 2017, llamado Elliot Rush.

"No he comprobado su ADN, pero se parece a mis otras hijas. Ella no fue planeada, pero Jana y yo estábamos viviendo juntos por ese entonces", explicó.

La pareja ya no convive debido a la diferencia de 41 años entre ambos. "No es práctico. Es lindo por un tiempo, pero después la diferencia se hace notar. Preferiría tenerlos a todos en mi casa, pero Jana vino hace unos seis meses y los niños estaban empezando a ponerme nervioso", remarcó.

Y agregó: "Además, nos llevamos dos generaciones. Me casé con su madre cuando tenía 25 años y yo 45. Probablemente, es una de las mujeres más lindas que he visto en mi vida".

Por otro lado, Errol Musk señaló que toda su familia, constituida por cinco hijos biológicos y uno adoptivo, quedó "atónita" cuando Jana quedó embarazada del primer bebé en 2017, y admitió que se generó una pelea y distanciamiento con el CEO de Tesla, quien estaba "furioso" por esta situación.

"Todos estaban conmocionados por el embarazo y todavía no les gusta, porque Jana es su media hermana", dijo.

Por último, se refirió a la posibilidad de tener más hijos y afirmó: "Para lo único que estamos en la Tierra es para reproducirnos. Si pudiera tener otro hijo, lo haría, no veo ninguna razón para no hacerlo".