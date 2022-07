Vamos las pibas

Bien sabrán aficionados y aficionadas al noble deporte del balompié que, por estos días, Inglaterra es anfitrión de la Eurocopa femenina 2022, evento de alto rendimiento que reúne a las mejores futbolistas del Viejo Continente. Más precisamente –en esta edición– de Países Bajos, Dinamarca, Noruega, España, Finlandia, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Islandia, Austria, Portugal (en reemplazo de Rusia), Suiza, Irlanda del Norte y la mentada Inglaterra. 16 selecciones que se baten partido tras partido hasta que los mejores dos equipos tengan la esperada final en el estadio de Wembley, Londres, en exactamente dos semanas: domingo 31 de julio. Día en el que las ganadoras levantarán el importante trofeo, entre papel picado y vitoreos. Pues, para celebrar el asunto por todo lo alto, dirigentes de la UEFA consideraron que un solo póster era poca cosa, y llamaron a 16 artistas femeninas de las citadas 16 naciones para que diseñaran un afiche temático, con imagen alusiva –evidentemente– en pos de dar con “un caleidoscopio de estilos y trazos unidos”. Et voilá una colección nutrida y variopinta, bautizada “Pioneras”. El título, al parecer, fue sugerido por Josephine Henning, otrora defensa germana que, tras colgar los botines en 2018, agarró los pinceles. “Estoy orgullosa de ser mujer, pero ¿cambia cómo late mi corazón por este deporte? No lo creo. Así que, en realidad, mi inspiración son todas las personas que se dejan el alma tratando de impulsar esta disciplina”, las palabras de la ex-deportista de élite, que ahora representa los colores de su país en... la galería. Virtual para quienes estamos en estas latitudes, que en la web de la entidad podemos ver todas las obras que festejan el futbol femenino, con firmas de diseñadoras y artistas como la gala Claire Prouvost, la islandesa Ninna Thorarinsdottir, la tana Sara Liguori, la portuguesa Filipa Beleza, y muchas mas.

Protección contra vamps

“Buffy estaría orgullosa: un kit para matar vampiros de finales del siglo XIX, que alguna vez fue propiedad de un aristócrata británico, provocó una guerra continental de ofertas antes de subastarse por un valor mucho mayor al que la casa Hansons Auctioneers preveía”, cuenta la CNN sobre la inusitada puja, que terminó elevando el valor del equipito hasta seis veces lo estimado, vendida por unos 15 mil dólares. En defensa del nuevo y extravagante dueño, se ha hecho de una caja tan pero tan completa para mantenerse a resguardo de las seductoras y malévolas criaturas chupasangre, que seguramente el mismísimo Van Helsing lo envidiaría. Contiene, después de todo, los elementos esenciales para mantener a sedientos vampiros a una distancia prudencial o, llegado el caso, aniquilarlos sin contemplaciones: crucifijos, frascos para agua bendita, estaca y mazo de madera, cuentas de un rosario (bendecido, presumiblemente), una Biblia gótica, candelabro de latón, dos pistolas antiguas y, claro, un frasco de pólvora. La cuestión es que el cumplidor kit atrajo postores de distintas partes del mundo, incluidas personas de Francia, Estados Unidos y Canadá; al final el ganador –anónimo– resultó ser del Reino Unido. Desde la casa Hansons, por cierto, cuentan que perteneció a un reputado barón, Sir William Malcolm Hailey, nacido en 1872, muerto en 1969, que se desempañó durante varios años como administrador de la India británica. “Ya sea por miedo o por fascinación, es interesante saber que un miembro del más alto orden social aristocrático, un hombre con un lugar en la Cámara de los Lores, decidió comprar esta caja”, ofrece el subastador Charles Hanson, y suma: “Nos recuerda que el mito de los vampiros afecta a gente de todos los estratos, sin importar su formación o su historia de vida”.

Esperando al Mesías

En Nigeria, decenas de personas esperaron durante varios meses la llegada de Jesucristo en el sótano de una iglesia. Al final, quien llegó fue la policía, y ni siquiera en el día señalado. El allanamiento ocurrió el pasado primero de julio en un templo pentecostal del estado de Ondo, al suroeste del país africano, después de que una madre desesperada denunciara que sus hijos –menores de edad– llevaban varios días desaparecidos y señalara a las autoridades que creía que se encontraran en la Whole Bible Believers Church. Del dicho al hecho, hubo cero trecho: los agentes encontraron allí a más de 70 individuos confinados, incluidos unos cuantos niños y adolescentes que habían abandonado el colegio para estar presentes cuando acaeciera el “milagro”. Según las fuerzas de seguridad, alguna gente estaba aguardando la segunda venida del hijo de Dios a la Tierra desde hacía meses, “algunos desde agosto del año pasado, otros desde enero”. Y eso que originalmente estaba programada para abril aunque, sin dejarse desalentar ante el plantón divino, decían ahora que había que bancar la parada hasta septiembre. Las fechas fueron provistas a los piadosos por uno de los pastores, Josiah Peter Asumosa, que junto a su místico secuaz David Anifowoshe, asimismo regente de la iglesia, están hoy día tras las rejas. Y no solamente por engañar a los fieles con semejante profecía mesiánica, enclaustrada la pequeña masa con la esperanza de subir al reino de los cielos de la mano del propio Cristo... Sucede que, acorde a la primera etapa de la investigación en curso, algunos de los presentes habrían sido retenidos allí contra su voluntad. Un padre aseguró, por caso, que intentó rescatar a su crío secuestrado, pero que los pastores y su legión más fiel le impidieron el paso, lo atacaron. Por cierto, al ser apresados los pastores no se quedaron callados: aconsejaron a su “rebaño” que “se quedaran quietos” y siguieran aguardando la llegada de Jesús.

Ayer, hoy y siempre: sándwiches

Todo comenzó el año pasado cuando cayó en sus manos un libro de recetas de principios del siglo XX, íntegramente dedicado a distintas maneras de preparar sándwiches. El tomo en cuestión, The Up-to-Date Sandwich Book (1909) contenía unas 400 propuestas, que un intrigado Barry Enderwick se dispuso a recrear y degustar en sus ratos libres. Así nació Sandwiches of History, cuenta de Tik Tok que ya acumula algunos millones de visionados, donde este ejecutivo de marketing estadounidense reseña “sándwiches históricos”. Algunos bastante sencillos y sabrosos; otras francamente extraños para el paladar moderno. Su primera creación, por ejemplo, fue un emparedado de ostras “bastante desagradable y realmente baboso, a partir de ostras crudas picadas y mezcladas con aceite de oliva, un poco de salsa Worcestershire, luego puestas entre panes enmantecados con una hoja de lechuga”. Tomó esta receta del citado libro, aunque ahora Barry haya hecho acopio de una docena de títulos antiguos con la meta de seguir degustando bocadillos que, en algunos casos, datan del 200 a.C., como el tradicional rou jia mo chino. “Aunque la creación del sándwich se le endilga al británico John Montagu, conde de Sandwich, en el siglo XVIII, es evidente que la gente ha estado poniendo diferentes alimentos entre panes desde mucho, muchísimo antes”, ofrece el empírico Enderwick, que gusta corroborar por cuenta propia si algunas combinaciones de otras épocas y otras latitudes son tan deliciosas –o desagradables– como supone tras leer las viejas recetas que sigue recopilando. Cita un caso: el “Fool’s Gold”, un favorito de Elvis Presley, que supuso para él una grata sorpresa. “Cuenta la leyenda que Elvis voló a Denver en su avión privado y aparentemente ordenó veinte de ellos. Básicamente, se trata de una hogaza de pan francés que se corta por la mitad y se desmiga un poco. Después hay que rellenarlo con bastante mantequilla de maní, arándanos en conserva y pila de tocino. Es realmente muy bueno, pero tiene aún mejor gusto si se le agrega un poquito de chile en polvo”, sugiere Enderwick, que postea sus clips en otras redes como YouTube o Instagram, mostrando el paso a paso y alguna información histórica, para viajar en el tiempo con la panza llena.