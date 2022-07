El próximo 23 de julio vencerá la moratoria previsional sancionada en 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Si no se renueva, miles de mujeres perderán la posibilidad de completar aportes y acceder a una jubilación plena.

Por este motivo, el Frente de Todos avanza con una serie de proyectos en el Congreso. Uno para prorrogar la vigencia de ese plan y otro, más amplio, impulsado por la diputada Gisela Marziotta, que busca sumar a los hombres y extender los plazos de regularización de deudas previsionales.

El objetivo es evitar que nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres a partir de este año tengan que conformarse con la PUAM, la Presentación Universal para el Adulto Mayor que creó el gobierno de Mauricio Macri, la cual significa una degradación en los derechos de los adultos mayores.

En este contexto, consultado por AM750, el abogado previsionalista Christian D'Alessandro advirtió que el tiempo para la aprobación parlamentaria ya es inviable, por lo que la prórroga de este derecho, que podría afectar a 800 mil personas este año, “depende de la voluntad del Presidente” y que su aprobación sea por decreto.

Sin embargo, con duras críticas, consideró que en el Gobierno no hay un gran impulso para que esto suceda. Sobre todo, apuntó contra el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni: “No quiere las moratorias. No quiere que se prorroguen. El quiere un proyecto de que se pague en razón de los aportes que tiene la persona. Que se pague la proporción. El resto, olvidate”.

Por otro lado, enfatizó: “La Anses sí tiene un compromiso más social. Pedía una prórroga como medida de última instancia para que los que no puedan alcanzar los aportes puedan acceder a este derecho. El Presidente dijo que le iba a consultar a Guzmán sobre la prórroga. Es el Presidente el que tiene el lugar para firmar ese decreto. Si no tiene voluntad el Presidente, venimos mal”.

Los elogios al proyecto de Marziotta

Dentro de la vía parlamentaria, D'Alessandro destacó el proyecto impulsado en Diputados por Gisela Marziotta, a la vez que consideró como insuficiente la iniciativa del Frente de Todos en Senadores y cuestionó la reticencia a escuchar sugerencias por parte de los especialistas.

“Estuve reunido con la diputada. Está muy comprometida con la moratoria. Ella me convocó para charlar. Vimos las posibilidades de barajar y dar de nuevo para que no dependiera de la buena voluntad de un gobierno, sino que la moratoria sea un verdadero derecho. Que no tengamos que estar prendiendo una vela a cada santo para que pueda extienda”, dijo.

Y añadió: “Cuando se presentó el proyecto en el senado de ley me pareció muy piola. Creo que hay algunas modificaciones que se podrían haber mejorado. Pero no me dieron bola. Si se pudiera también hubiese estado bueno hacer que el proyecto no dependa de dos años, sino que sea permanente”.