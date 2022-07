El cura de la parroquia Angelelli de Merlo Fransico “Paco” Olveira le pidió al presidente Alberto Fernández que "escuche más" a Cristina Kirchner para salir de la compleja situación económica y social que atraviesan los sectores más vulnerables.

El referente del grupo de Curas en opción por los pobres indicó esto en un contexto que considera, a pesar de la crisis, muy diferente al que se vivió en el 2001, donde hay cada vez una mayor demanda de empleo, pero que por la inflación el sueldo resulta insuficiente.

Por AM750, Olveira lo describió con crudeza “La situación es complicada. Nunca dejó de ser complicada. No es como dicen sectores de la derecha reaccionaria, que dicen que es como el 2001. No es así. Vemos en los barrios que efectivamente hay más trabajo. Incluso nos piden a nosotros personas para trabajar en distintos lugares. Y para trabajos en blanco”.

Sin embargo, aclaró que también hay que tener en cuenta que “el sueldo no alcanza”. “Porque cada vez que vas al almacén entrás en el tren fantasma. Te asustás de cómo subieron las cosas”, describió el cura.

“El problema no es el Estado. El problema es que no se ataja a los especuladores, a los formadores de precio, a los que aumentan por las dudas y encima dejaron a un país que no tiene un dólar”, cuestionó.

En este contexto, Olveira afirmó que le “gustaría que Alberto escuchara más a Cristina”. “Cada vez que habla Cristina lo hace con una claridad muy importante. No está haciendo opiniones. Da datos concretos. Cuando dijo, por ejemplo, que había un festival de importaciones. Vivos que se capitalizan a costa de todos nosotros. Creo que habría que escucharla más”, añadió.

“A este Gobierno le iría mejor si se escuchara estas cosas que está marcando clarísimamente. De hecho, cuando lo hace se genera un gran debate y algunas políticas cambian. Hoy, que empezaron a juntarse nuevamente, me gustaría que suceda”, finalizó el referente social del barrio bonaerense del conurbano.