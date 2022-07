La serie se llama María Marta: el crimen del country. Está protagonizada por Laura Novoa y Jorge Marrale. Cuenta un hecho conocido por casi todos, pero del que poco se sabe de forma fehaciente. A casi 20 años del crimen de la socióloga María Marta García Belsunce, la plataforma de streaming HBO Max lanzó una ficción que explora, en dos líneas temporales, las idas y vueltas de un asesinato aún sin resolver.

La miniserie cuenta con ocho episodios de 45 minutos cada uno. Está dirigida por Daniela Goggi, reconocida por los films Abzurdah y El Hilo Rojo, y escrita por Martín Méndez, que viene de hacer, junto a Gonzalo Arias, Selección Argentina, la serie, y cuenta el camino del máximo equipo nacional rumbo al mundial de Qatar.

La ficción comenzó a rodarse en junio de 2021, y además de Novoa cuenta con la participación de Jorge Marrale como Carlos Carrascosa, Carlos Belloso como Horacio García Belsunce, Esteban Bigliardi como John Hurtig, Ana Celentano como Irene Hurtig y Guillermo Arengo como Guillermo Bártoli. En tanto, el personaje de Nicolás Francella será Nicolás Pachelo, el vecino del country El Carmel que fue a juicio la semana pasada.

María Marta: cómo se pensó el guión de la serie

Consultado por AM750, Méndez explicó que “trabajar un caso como este, llevarlo a la ficción, necesita de una investigación profunda”. “Es para que después tengas la posibilidad de elegir, de seleccionar, de hacer el recorte”, explica. Por eso, para escribir esta serie estuvieron, junto a un grupo de comunicadores, más de dos años metidos en la investigación.

“Es hacer una autopsia del hecho. Como si el hecho fuera un cuerpo sin vida. Porque a 20 años del crimen lo que ocurre es eso, trabajar sobre el pasado. Primero hace falta una investigación profunda para ver qué pide el hecho. En este caso a mí me pedía una estructura no lineal. Contrario desde octubre del 2002 y otro tiempo narrativo que arranca en 2011 con la incursión de estas dos blogueras que ridiculizan el relato para poder ser un poco más didácticos para quienes no conocen el caso”, añadió.

La reunión con los familiares, acusados y fiscales

Parte de la investigación también consistió en reunirse con los protagonistas del hecho. Es decir, con familiares, acusados y trabajadores del Poder Judicial. Así, para esta serie, Méndez explica que “tuvo contacto con todos, con la familia y con los fiscales”.

“Tuve total libertad de investigar, de cuestionar. No tuve en ese sentido ni presión ni ningún condicionamiento. Ellos no tuvieron acceso al material. Desde la plataforma se adquirieron los derechos de historia. Me entrevisté con todo el mundo”, comentó.

Y advirtió: “Desde la ficción no nos pusimos en el lugar de jueces. Sino de tratar de contar los hechos y abrir las hipótesis y contar el impacto que tiene este crimen en un drama familiar, en una tragedia judicial, que es un desastre, la operación mediática y cómo funciona. Creo que la serie abre el abanico más allá del policial a lo que nos pedía la investigación”.