Trabajadores denunciaron que desde la UBA pretenden cerrar la Dirección General de Salud y Asistencia Social. En ese edificio, ubicado en Caballito, se hace el examen médico obligatorio para terminar cualquier carrera de la UBA y para cursar en las secundarias que dependen de la misma administración.

Según explicaron, la UBA está avanzando en un plan para desmantelar el servicio y transferir el edificio a la Facultad de Psicología, justo en momentos en que se acercan las elecciones. El titular de la institución ya habló del tema como un hecho en la última sesión del Consejo Superior, diciendo que el edificio se va a "refuncionalizar".

“Estamos preocupadas. El trabajo que hacemos lo consideramos muy importante. Hacemos detección temprana de patologías. Y mucha acción preventiva y de promoción de la salud. Consideramos que sobre todo en este momento es muy importante”, dijeron las médicas de la Dirección Maria Clara Canan y Roxana Haas, por AM750.

Y añadieron: “Estamos teniendo en este momento poco trabajo porque se prorrogó el examen preventivo de salud y no vamos si esto va a seguir o no. Se sigue prorrogando porque se generó lo que sería en ese edificio un centro integral de atención psicológica. No tenemos información clara qué pasaría con nosotros. Nadie nos informa qué va a suceder”.

Desde la Dirección, que depende del rectorado de la UBA, consideran que cumplen una “función más que importante” si se tiene en cuenta el contexto actual: “Cualquier estudiante de cualquier carrera de la UBA en algún momento de su carrera puede pasar a hacer el examen preventivo, que es totalmente gratuito. La población que pasa es supuestamente sana. Algunos tienen cobertura médica, otros no. Realmente hacemos detección temprana de muchísimas cosas”.

La respueta del rectorado

Más tarde, también por AM750, el rector de la UBA, Alberto Barbieri, confirmó que la Dirección como tal dejará existir, yaclaró que el objetivo es que "los temas de salud se hagan en los hospitales, que es donde está la mayor infraestructura".

Sin embargo, aclaró: "Ninguna de las personas de la Dirección corre riesgo en su continuidad laboral. Se está organizando el área. Todo el tema de salud la estamos volcando a las seis clínicas que tenemos. Todos ellos podrán elegir si seguir con tareas de salud u otras áreas de extensión universitaria".

El reclamo de la AGD

Desde la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA respondieron destacando cuatro elementos históricos que, consideran, deben ser tenidos en cuenta. Primero, señalan que “el edificio de (la calle) Hidalgo fue cedido hace 80 años a la UBA a condición de que sea usado para dar ‘programas de prevención sanitaria y asistencia médica social’”.

En segundo lugar, denunciaron que “esa función fue cumplida exitosamente con los estudiantes de la UBA hasta que en estos últimos años comenzó un desfinanciamiento, agravado cualitativamente durante la pandemia, con la consiguiente desatención de los estudiantes”.

Y finalizaron: “Están en riesgo inminente tanto los puestos de trabajo como el edificio. Todos los no docentes de Hidalgo están pidiendo restaurar el funcionamiento histórico, preservando tanto el empleo como la atención en salud preventiva, a lo que proponen agregar les docentes ad honorem a la atención histórica a los estudiantes”.