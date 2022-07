La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a disposición de los jubilados y pensionados créditos que van desde los $5.000 hasta los $240.000, a devolver en 24, 36 ó 48 cuotas.

ANSES le ofrece a los jubilados y pensionados la posibilidad de acceder a créditos con tasas de interés bajas. Los préstamos arrancan desde los $5.000 y pueden llegar a ser de hasta $240.000. Cada cuota, cuyo valor puede ser simulada en el sitio web Mi ANSES, no podra exceder el 30% del ingreso mensual del prestatario.

Requisitos para acceder a los créditos para jubilados y pensionados de ANSES

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

DNI

CBU de una cuenta bancaria propia

Cómo sacar créditos de ANSES para jubilados y pensionados

El trámite puede ser en línea, a través de Mi Anses, o presencial solicitando un turno en el sitio de ANSES o llamando al 130. En caso de que sea en persona, en las oficinas de ANSES se le indicará al prestatario el monto máximo que puede pedir y la financiación.



El trámite es personal, sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado que vaya a recibir el dinero. No puede realizarlo su apoderado. Las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a una persona de su confianza mayor de 18 años en carácter de testigo. El trámite no tiene ningún costo. El préstamo estará acreditado dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación y se retira en el banco o mediante un cajero automático.

Seguí leyendo