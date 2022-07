El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Edson Fachin, aseguró que no hay posibilidad de fraude y manipulación de votos en las elecciones de octubre. Fue en respuesta a las acusaciones de Jair Bolsonaro realizadas este lunes en la reunión con embajadores, donde denunció irregularidades en el sistema electoral.

El presidente de Brasil, durante la reunión con los diplomáticos, insistió en que el sistema actual es “completamente vulnerable”. Además, Bolsonaro hizo alusión a las elecciones de 2018 que, debido a supuestos hackeos, “no fueron totalmente transparentes”. En más de una oportunidad, el mandatario aseguró que en esos comicios ganó en primera vuelta, pero que un fraude lo llevó al ballottage.

Frente a esto, Fachin afirmó que lo dicho por el presidente es mentira y que el ataque cibernético, que aún está bajo investigación, no representó ningún riesgo para la integridad de las elecciones presidenciales de ese año. “El código fuente de los programas utilizados en esa y en todas las elecciones pasa por sucesivas verificaciones y pruebas”, señaló. Estos código fuente fueron publicados el año pasado por la TSE para que todos los representantes de los partidos puedan supervisar y examinar el desarrollo de los programas empleados en las elecciones.

“Decir que un hacker ha tenido acceso al código fuente es como romper una puerta abierta”, afirmó Fachin ya que el código fuente es accesible en todo momento para partidos políticos, la Orden de los Abogados de Brasil, la Policia Federal, entre otros.

Aunque el Tribunal Superior Electoral no descarta un riesgo de ataque el día de los comicios, asegura que el hecho de que las urnas electrónicas no están nunca en línea y no tienen acceso a internet, se hace imposible un ataque remoto.

Los argumentos de Bolsonaro

En su enfrentamiento con la justicia electoral brasileña, Bolsonaro ha sostenido que el TSE admitió ante la Policía Federal que los hackers podrían cambiar los nombres de los candidatos, tomar los votos de uno y pasarlos a otro contendiente. Sin embargo, el organismo afirmó que “nunca ha emitido esa información”.

Además, el presidente también sostuvo que el TSE no es el que cuenta los votos, sino una empresa tercerizada. Aunque, el organismo electoral, por su parte, advirtió que esa afirmación es completamente falsa.

En una comparación con el resto del mundo, Bolsonaro cuestiona que solo “dos países”, además de Brasil -Bután y Bangladesh-, utilizan el voto digital sin impresión. En realidad, hay 46 países en el mundo que tienen un sistema de voto electrónico, y en varias partes de Francia y Estados Unidos se utiliza este sistema y no se imprime un recibo.

Un déjà vu con Trump

Algunos de los embajadores extranjeros que se reunieron este lunes con Bolsonaro, consideraron que el mandatario reforzó la narrativa que puede usarse para cuestionar el resultado de las urnas, en caso de que gane el candidato favorito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los diplomáticos calificaron la estrategia en el discurso del mandatario como una “táctica trumpista”, en referencia al expresidente estadounidense Donald Trump, admirado por Bolsonaro, que alimentó las teorías de conspiración de que las elecciones fueron manipuladas.