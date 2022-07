El exsenador radical Nito Artaza analizó la actualidad económica del país en AM750 y planteó que "la Argentina tiene un problema endémico con la inflación".

Consultado por la suba de tarifas y los aumentos en los precios de los insumos, Artaza señaló que "de las crisis no se sale cortando el hilo por lo más delgado" y argumentó que el déficit fiscal es consecuencia de la obligación que tiene la Argentina para con el Fondo Monetario Internacional.

"Tenemos que encontrar una solución que sea a largo plazo o que no se lleve esa parte del presupuesto para pagar una deuda que el FMI prestó al país cometiendo un errror", afirmó en Mediodía 750. Y agregó: "Tenemos que plantear esa corresponsabilidad del FMI y cortar por ahí".

En ese sentido, planteó que habrá que renegociar la deuda, "porque si no la Argentina hizo un acuerdo para no cumplirlo".

Y reflexionó que, muchas veces, el país contrajo deuda "para dar respuesta a los mercados", con lo cual habría que preguntarse "dónde está el poder real, si en los mercados o en el poder formal que nosotros votamos".

"Acá hay grandes corporaciones económicas y financieras que son las que dominan el mundo y que son las que tratan siempre de tener el auténtico poder", advirtió.

Salario Básico Universal

El también productor teatral apoyó la posible implementación de un Salario Básico Universal y sostuvo que es "una forma de redistribuir el ingreso y me parece tambien la unica manera de generar igualdad".

En el mismo sentido indicó que, si lo han hecho otros países, Argentina lo puede hacer y sería "una manera de palear la desigualdad".

La inflación

Consultado por los comentarios que realizó el diputado ultraliberal Javier Milei acerca de cerrar el Banco Central, Artaza dijo que ese "pensamiento anarco y liberal es peligroso" y que el referente de La Libertad Avanza "necesita un terapeuta".

Por otra parte, volvió a referirse a la inflación y el discurso de dolarizar la economía: "Un país sin moneda es un país sin identidad", afirmó.

Y agregó: "Un país que no emite dolares no puede no tener moneda".

Por último apuntó a los formadores de precios y especuladores como "responsables de la inflación endémica" del país y expresó que, para que nuestra moneda tenga valor, hay que atacar ese problema.