Las altas temperaturas que están batiendo récords, los incendios forestales y las sequías tienen en vilo a los europeos que atraviesan el peor verano de los últimos tiempos.

Lejos de tener buenas perspectivas, las autoridades meteorológicas de Europa estiman que las temperaturas podrían seguir subiendo en los próximos días.

Los científicos remarcan la relación directa entre las olas de calor y el cambio climático, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan su intensidad, duración y frecuencia.

España: la ola de calor dejó 510 muertos

En España, la intensa, duradera y extensa ola de calor de la semana anterior, cesó este lunes, tras días de máximas entre los 39 y los 45 grados en casi toda la península que, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministro español de Sanidad, causaron 510 muertes, desde que comenzaron las altas temperaturas.

Además, los incendios forestales, que todavía están activos en la península, se han cobrado ya dos vidas en Losaico (Zamora) y arrasaron con, al menos, unas 25.000 hectáreas, favorecidos por las altas temperaturas y el viento.

El lunes, los pasajeros del tren Madrid-Ferrol vivieron momentos de pánico cuando el maquinista tuvo que detener el convoy ya que estaba muy cerca de las llamas del foco de incendio de Losaico, en Zamora.

Por este hecho, la circulación de la línea Madrid-Galicia fue suspendida "hasta nuevo aviso" en el tramo que va del municipio zamorano de Otero de Bodas y la capital de la provincia.

Burdeos sufre los incendios

También en Francia la situación es complicada, donde 15 departamentos están en alerta roja -de los 95 que existen- por las temperaturas que no bajan y se suman los graves incendios. Es el caso de Burdeos, donde se devastaron más de 19.000 hectáreas, dejando a miles de personas sin hogar.

El informe de Protección Civil de Burdeos manifestó que más de 39.000 personas fueron evacuadas en carácter preventivo desde que se declararon los dos fuegos al sur de Burdeos que quemaron miles de hectáreas de bosque de pinos.

En tanto, el ministro del interior francés, Gérald Darmanin, expuso que desde comienzos de año han ardido en Francia 13.000 hectáreas de monte, frente a las 500 el pasado año a la misma época.

El sur de Francia vive desde la semana pasada una ola de calor que va a extenderse en los próximos días hacia el norte. La agencia Météo France mantiene 16 departamentos del sur de Francia en alerta naranja, en pleno periodo del año en que el calor es más fuerte.



Londres: temperaturas récord y cierre de aeropuertos

El Reino Unido permanece en alerta naranja, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados, y Londres es la ciudad que más está sufriendo el rigor del termómetro.

El aeropuerto Luton, en las afueras de la capital del Reino Unido, permaneció cerrado hasta este martes, porque la pista de aterrizaje se estaba derritiendo como consecuencia de la ola de calor. Y tuvieron que desviar sus vuelos.

En un comunicado oficial, la terminal aérea -cuyas principales usuarias son las líneas low cost- explicó la situación como un "defecto en la superficie de la pista".

El calor también está afectando a los viajes en tren porque las altas temperaturas provocan que se deformen las vías, con lo que los vehículos deberán circular más despacio. En algunos lugares se suspendió el servicio por problemas con las líneas eléctricas.



Las estimaciones de temperatura anuncian para este martes y miércoles con temperaturas de 43ºC, una situación sin precedentes en ese país. Además, en Gales, un territorio tradicionalmente frío, se registró un clima histórico de 37 grados.



En este contexto, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, aconsejó a los londinenses no utilizar el transporte público, salvo en caso de absoluta necesidad, y algunas escuelas anunciaron que permanecerán cerradas en el sur de Inglaterra mientras los termómetros sigan tan elevados.



Grecia controló el fuego, pero sigue en alerta

En Grecia, un incendio registrado el viernes en la isla de Creta, que provocó la evacuación de siete poblaciones rurales, se dio por controlado el sábado. Aunque el fuego se acercó a los asentamientos, ninguna casa resultó dañada.

De igual forma, el Ministerio de Crisis Climática y Protección Ciudadana volvió a alertar sobre un "riesgo muy alto de incendios forestales" en cinco regiones del país. El nivel de advertencia 4 (sobre cinco posibles) se aplica a la región de Ática, a la capital Atenas, así como a las islas de Eubea, Creta, Quíos y Samos, entre otras.



Barcelona: la Justicia dijo que los incendios son intencionales

El gran incendio del Pont de Vilomara, en Barcelona, que entre el domingo y el lunes arrasó más de 1.700 hectáreas y afectó a decenas de viviendas, fue intencional, según la Justicia.

El jefe del cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña, Jaume Torralba, confirmó este martes en rueda de prensa que encontraron dos puntos cerca de una carretera donde se originó el fuego. “La principal hipótesis es que fue intencional. Hay dos puntos de origen, y en ambos no se ha hallado otra pauta que no sea la intencionalidad. El caso está judicializado y no podemos dar más detalles”, dijo Torralba.

El anuncio del jefe de Agentes Rurales se produjo en el mismo momento que más de 200 personas de las tres urbanizaciones afectadas comprobaban los devastadores efectos de las llamas.