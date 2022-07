Javier Sanguinetti no se propone cambios en Newell’s para jugar mañana el clásico con Central en el Gigante de Arroyito. El técnico mantendrá la alineación con claro perfil defensivo y no dispondrá de la vuelta de titular de Leonel Vangioni. Si bien el volante tiene el alta médica por una lesión muscular en el clásico esperará por su turno en el banco de suplentes, al igual que Pablo Pérez. En la práctica de ayer se integró Cristian Lema, quien por un cuadro gripal no se presentó en el entrenamiento del lunes. El zaguero central dio negativo de coronavirus en un hisopado por lo cual ayer volvió a practicar y jugará ante Central. De esta manera la única variante que hará Sanguinetti será la de Willer Ditta, ausente por suspensión ante Racing, por Facundo Mansilla. Esta mañana hay ensayo de fútbol para definir luego los concentrados para quedar a la espera de la visita a Central mañana a las 16.30 con televisación de ESPN Premium.

Por otra parte, ayer la organización de Copa Argentina confirmó que Newell's jugará los 16avos de final ante Aldosivi el miércoles 3 de agosto en San Nicolás. El horario aún está por definirse pero la dirigencia leprosa gestiona para que puedan concurrir hinchas rojinegros al estadio. Para ello será necesario autorización de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires.