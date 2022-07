Familiares de víctimas de la represión del 2001 y de las inundaciones del 2003 salieron a repudiar un subsidio entregado por el gobierno provincial a un periodista porteño para escribir un libro sobre la vida deportiva de Carlos Alberto Reutemann. Las organizaciones consideran como “un hecho vergonzoso” la entrega de fondos estatales destinados a "ensalzar la figura deportiva y no la política del ex gobernador, terreno donde hizo mucho daño", señalan.

El subsidio es para la escritura, diseño e impresión de un libro sobre la vida de quien gobernara Santa Fe durante ambos momentos trágicos de la historia reciente, aunque la Justicia no lo complicó siquiera. El periodista señalado es Claudio Daniel Legnani, oriundo de la ciudad de Buenos aires, abocado a la cobertura del automovilismo y que, según las organizaciones de familiares, “tiene un estrecho vínculo con la familia Reutemann: su padre fue apoderado del Lole en sus épocas como corredor de Fórmula 1”, advirtieron.

El decreto 1133 con fecha 04 de julio del presente año que lleva la rúbrica de Omar Perotti, sostiene que la ayuda económica que recibirá Legnani será destinada a cubrir los gastos de impresión y realización del libro sobre la vida y trayectoria del afamado corredor, oriundo de Llambí Campbell, y que también será distribuido en las bibliotecas populares de la provincia de Santa Fe, situación que indignó aún más a los familiares de las víctimas.

En el escrito que han hecho circular los indignados -y que puede firmarse en el sitio Change- con el decreto 1133 que otorga el subsidio estatal, se pueden leer claramente sus argumentos :"Se intenta exaltar las virtudes deportivas del ex gobernador, separando los acontecimientos políticos, económicos, éticos y morales de este negligente mandatario público de escasa relevancia histórica. Cuando con su proceder, ha producido profundas heridas que aún subsisten. Sus desaciertos causales liberaron las manos represivas y asesinas de la policía provincial en los hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001 con sus nueve asesinados. Y en los días previos, durante y posteriores del 29 de abril del 2003, con la inundación de la ciudad de Santa Fe, produjo el crimen hídrico sin asumir nunca su responsabilidad ni ante los ciudadanos ni ante la justicia. Estos hechos históricos originaron daños irreparables en las vidas de miles y miles de santafesinos y rosarinos, cuyos efectos aún perduran".

El escrtio está firmado ya por Celeste Lepratti, Milagros Demiryi, Jorge Castro, María Claudia Albornoz, Carpa Negra por la memoria y la dignidad, la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, Gustavo Martinez Secretario General CTA Autónoma Provincia de Santa Fe, Alejandra Romero Nicklison y Horacio Coutaz Abogados de Organismos de DD.HH., Gustavo Brufman Director CEIDE-UNR, Juan Pablo Casiello Amsafe Rosario, Oscar Lupori Dr. Honoris Causa UNR, Corriente Clasista y Combativa CCC, Partido Comunista Revolucionario PCR, Juventud Comunista Revolucionaria JCR, Héctor Medina, Carlos del Frade Diputado Provincial y Ciudad Futura, entre otros.

Quienes suscriben en una parte del texto señalan que que "tenemos aún la esperanza que las bibliotecas populares de nuestra provincia tengan la voluntad de la memoria, la transparencia que la justicia no tuvo, y la verdad histórica se imponga ante una verdad jurídica que nos dejó desnudos ante tanta impunidad política otorgada al ex gobernador. Nos comprometemos a llevarles a la mayor cantidad posible de bibliotecas de nuestra provincia, el informe de la Comisión Investigadora No Gubernamental de la ciudad de Rosario, sobre los hechos sucedidos en el diciembre trágico del 2001, y los libros sobre la inundación de la ciudad de Santa Fe, sucedida el 29 de abril del 2003. Cuando ciudadanos indefensos caen bajo las balas policiales, el que apunta y gatilla es la autoridad política que los conduce y manda. Cuando más de un centenar de ciudadanos mueren en una inundación previsible y de obras inconclusas, el rio es profundamente inocente, y el culpable en primer lugar , es quien los abandonó a su suerte y se escudó en la frase "a mí nadie me avisó", remarca el texto compartido en Change.org

Pero también el escritor y periodista rosarino Osvaldo Aguirre dejó plasmado su rechazo en Twitter: "Mientras las editoriales de la provincia están en crisis, el gobernador Omar Perotti otorga un subsidio por $ 363.000 a un periodista de CABA para publicar un libro sobre Carlos Reutemann. Negocio de editores porteños a costa del Estado santafesino".

En tanto Celeste Lepratti, hermana de Claudio Pocho Lepratti, apuntó que “para la mayoría de las víctimas no hubo ningún reconocimiento oficial ni económico y ese fue siempre un pedido a través de la Comisión Investigadora y la Asamblea del 19 y 20 de diciembre: que la reparación llegue en todo sentido. Además de pedir un acompañamiento permanente para quienes en ese momento eran menores de edad”, indicó.

Finalmente Lepratti destacó que “nos duele que si hay dinero desde la provincia sea para destinarlo a un libro sobre su vida, que seguramente evitará hablar de todas sus facetas, siempre resaltando su parte deportiva, pero olvidando los daños que hizo su paso por la política”, apuntó. Y dejó claro que esto también se trata de un “hecho simbólico”, cuando los familiares de las víctimas fueron olvidados y sin lograr claros avances en la Justicia.