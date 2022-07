"Estamos hartos de soportar de este lado la inoperancia del otro lado", lanzó ayer el intendente Pablo Javkin en otra jornada irrespirable por el humo que cubrió a la ciudad a causa de los incendios en las islas entrerrianas. El indisimulable enojo del mandatario por la situación se evidenció tras los polémicos dichos del coordinador de Defensa Civil de Entre Ríos, Fabián Daydé, quien señaló: "Cuando hay que desviar la mirada para otro lado porque a la ciudad la gobierna el narcotráfico, hay que mirar para la isla por el fuego". "Son declaraciones bastante estúpidas", respondió Javkin, para luego enfocarse en la presentación que hará en la justicia Federal el ex concejal Jorge Boasso, en el marco de la Ley de Quemas sancionada en diciembre. "Comparto su criterio y aportaremos datos", indicó el intendente, para luego hacer un llamado a toda la ciudadanía que tenga interés en plantear acciones, no sólo de Rosario si no de todas las ciudades costeras santafesinas. También volvió a exigir la sanción de una nueva Ley de Humedales. "Es la que va a dejar claro qué se puede hacer y qué no, por lo tanto las sanciones son más directas", cuestionó. El gobernador Gustavo Bordet le pidió la renuncia al coordinador de Defensa Civil de Entre Ríos, Fabián Daydé que polemizó con Javkin.

En rueda de prensa, luego de presentar el sistema de fotomultas en el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior), Javkin se refirió a los incendios en las islas. "Estamos viviendo una situación que tiene el nivel de otros años pero que no tiene las causas de otros años. Uno podría explicarse algunos fenómenos cuando había un foco que se expandía porque el río estaba en valores negativos. Cuando se tiene esta situación con el el río en dos metros es porque hay más focos, y esos focos todos los días se detectan", describió el intendente.

"No puede ser que dependamos del viento. El sábado había 150 kilómetros continuo de fuego. Y no es que eso paró, cambió el viento. El alivio no fue porque se apagaron, obviamente sí, hay un trabajo importantísimo de los brigadistas que hoy se están jugando la vida en la intervención contra los incendios", agregó Javkin, quien reiteró el pedido de una nueva Ley de Humedales para avanzar más rápidamente con las sanciones a los que provocan intencionalmente los incendios.

El que arrojó ayer más nafta al fuego fue el coordinador de Defensa Civil de Entre Ríos, Fabián Daydé, quien al ser consultado por los incendios en las islas dijo a LT39: "Lo que lamento es que no funcionen los faros que trabajan con la detección de la droga y la corrupción en Rosario que es lo que tendrían que preocupar realmente a los rosarinos. Cuando hay que desviar la mirada para otro lado desde Rosario por todo el problema que tienen de desgobierno, inseguridad, de manejo del narcotráfico en toda la ciudad entera que la gobierna el narcotráfico, hay que mirar para la isla por el fuego".

El funcionario entrerriano fue más allá al señalar que "el humo de la isla es bueno al lado del humo que se fuma en Rosario, del humo que emana todo el Cordón Industrial del Gran Rosario, del agua que contamina el gran cordón de Rosario, termina siendo buena. No nos dejemos llevar por la prensa de Rosario, no nos dejemos arrastrar por los intereses geopolíticos de Rosario, vamos a poner cada cosa en su lugar".

Javkin le respondió: "El humo de esta mañana es por focos originados en la provincia de Entre Ríos frente a Granadero Baigorria, lo digo porque hemos leído declaraciones bastante estúpidas de algún funcionario de Entre Ríos que se dedica a dar opiniones políticas en vez de trabajar en lo que tiene que trabajar, que no haya incendios de su lado, ¿qué quieren que esperemos de Entre Ríos?”.

El intendente confirmó que acompañará la presentación judicial de Boasso en la Justicia Federal porque comparte el criterio de generar la aplicación de los Tribunales Federales, en este caso de Rosario. El ex concejal radical entiende que debe instar la aplicación de la nueva Ley de Quemas que aplica sanciones a los propietarios de los campos quemados impidiéndoles la disponibilidad de los mismos por varías décadas. "La justicia Federal de Rosario no puede mirar para otro lado por las quemas en las islas. Los daños se lo ocasionan a los rosarinos", planteó Boasso.

El gobierno nacional confirmó la semana pasada que se sumará a las demandas judiciales presentadas por Rosario y Santa Fe en la justicia Federal entrerriana por el fuego en las islas. Al ser consultado por este tema, Javkin señaló: "Les pedimos que vengan y hagan la presentación judicial desde acá, que tenga la contundencia de generar esa acción desde acá".

Según el jefe del Palacio de los Leones, "debería haber gente presa, por lo menos imputados, sanciones económicas, que alguien pierda con esto porque acá nadie pierde hasta ahora". Si sabemos donde están los focos, si los brigadistas están yendo a intervenir en algún lugar con todo el riesgo que implica, ¿no hay ninguna acción posterior o la única acción es apagar?".