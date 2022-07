La confusa actitud de un personaje de Plaza Sésamo que se negó a saludar a dos niñas afroamericanas durante un desfile en un parque temático de Estados Unidos se viralizó en redes sociales y provocó denuncias de supuesto racismo contra la serie infantil.

Jodi Brown fue al parque temático situado en Pensilvania con su sobrina y su hija y, según relató en su denuncia, el personaje disfrazado discriminó a las niñas al negarles el saludo y evitar el contacto con ellas. El caso se viralizó y los responsables del lugar tuvieron que salir a dar una explicación.

La mujer contó que el personaje de Rosita caminaba por la ruta del desfile chocando las manos y abrazando a los niños, "pero cuando fue el turno de las niñas, las ignoró intencionalmente".

"Justo después de pasar junto a ellas, el personaje abrazó a una niña pequeña de una raza diferente. La abrazó con sus dos brazos", dijo Brown. "En ese momento yo ya había dejado de grabar el video porque cuando pasó por alto a los niños y les dijo que no, me molesté, así que detuve la grabación".

El video compartido en redes provocó indignación y los responsables de Plaza Sésamo Filadelfia respondieron señalando que el incidente fue un "malentendido".

"La artista que interpreta al personaje de Rosita confirmó que el gesto de "no" con la mano que se ve varias veces en el video no estaba dirigido a ninguna persona específica, sino que era una respuesta a múltiples solicitudes de alguien en la multitud que le pedía que cargara a su hijo para una foto, algo que no está permitido. La intérprete de Rosita no ignoró intencionalmente a las chicas y está devastada por el malentendido", indicaron en el comunicado.

De igual forma, las autoridades del centro de diversión anunciaron que realizarán capacitaciones para sus empleados, "para que entiendan mejor, cómo brindar una experiencia inclusiva, equitativa y entretenida a nuestros huéspedes".

Disculpas no aceptadas

"Estamos pidiendo una disculpa genuina y auténtica para enmendar el daño que se ha causado a estas dos jóvenes", aclaró la abogada de las niñas luego de la publicación del comunicado por parte de la empresa.

Por su parte, la madre enfatizó en los daños ocasionados a las niñas y aseguró que su hija estaba triste: "Me preguntó si ella había hecho algo y le dije que no. Algunas personas son simplemente malas", explicó Brown.

Las repercusiones en redes

El video se volvió viral y generó indignación. Kelly Rowland, quien fuera integrante del grupo musical Destiny 's Child, compartió el video en su historias de Instagram y afirmó estar enojada por lo sucedido.

"Si hubiera sido yo, todo el desfile habría estado en llamas", dijo Rowland. "¿Hablas en serio? ¿No le vas a hablar a mi niña? ¿Y viste la cara de ese bebé al final? ¡Se merece una explicación!"

En esa misma línea, otros artistas, activistas y usuarios de las redes sociales expresaron su enojo por el incidente en el parque temático.

Raymond Santana, activista y uno de los cinco miembros de Exonerated Five, publicó un video del incidente en su Instagram junto con el comentario de Rowland, y escribió: "Lo siento, pero este parque nunca recibirá mi dinero... Definitivamente, tomé esto como algo personal".

El comediante DL Hughley, por su parte, publicó en Twitter: "¡No es sorprendente cuando alguien disfrazado en #SesamePlace actúa de forma racista! ¿Por qué creen que usan capuchas?".