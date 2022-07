Un profesor de Historia Digital de la Universidad Estatal de Texas, en Estados Unidos, brindará el primer seminario académico sobre la obra e influencia del cantante británico Harry Styles.

El titular del curso es Louie Dean Valencia, un español que reside en la ciudad de San Marcos, donde se encuentra situada la mencionada casa de estudios.

El docente confirmó que el curso estará disponible a partir de 2023, y que llevará el nombre de "Harry Styles y el culto a la celebridad: identidad, Internet y cultura pop europea".



Según el flyer compartido por Valencia, el objetivo de la cursada será explorar la carrera de "una de las más grandes estrellas pop del momento" desde sus años en la banda One Direction y sus papeles cinematográficos, pero principalmente el "desarrollo cultural y político de la celebridad moderna en términos de género y sexualidad, raza, clase, globalización, la cultura del fan, la cultura del internet y el consumismo".

En declaraciones con la revista Rolling Stone, Valencia manifestó que siempre quiso enseñar una clase de historia "divertida" pero que, además, "cubra el período en lo que los estudiantes viven y se relacionan".

"Al estudiar el arte, el activismo, el consumismo y el fanatismo en torno a Harry Styles, creo que podremos llegar a algunos temas contemporáneos muy relevantes. Creo que es muy importante que los jóvenes vean lo que es importante para ellos reflejado en su plan de estudios", argumentó.



Respecto a la génesis de este seminario, el profesor recordó que surgió durante 2020, mientras transcurría la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

"Cuando no podía viajar para hacer mi investigación regular, comencé a investigar a Harry, centrándome en su arte, las formas en que la masculinidad ha cambiado en la última década, la cultura de las celebridades e Internet", detalló.



En tanto, consultado por la CNN, Valencia señaló que, a través del intérprete de éxitos como "Sign of the Times"; "Watermelon Sugar"; y "As It Was", los jóvenes "pueden comprender mejor su mundo".

"La autoexpresión y la comodidad con uno mismo son una gran parte del mensaje de Harry, junto con tratar a las personas con amabilidad. Muchas personas, incluido yo mismo, sienten que han crecido con él, y por eso hay una conexión", manifestó.