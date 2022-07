El excombatiente y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban, afirmó en Londres que "la mirada británica está vacía de Malvinas y nosotros estamos llenos de ella porque es parte de nuestra historia". Con el eje puesto en la soberanía, Esteban compartió con referentes académicos británicos y argentinos un encuentro cultural denominado "Diálogos Transatlánticos Argentina-Reino Unido: Malvinas 40 años después", organizado por la Universidad inglesa de Nottingham y la embajada argentina en el Reino Unido.

"Para nosotros la causa Malvinas, de norte a sur y de este a oeste, está llena de murales, de plazas, de monolitos, de escuelas, de calles; como dijeron sus soldados, es parte de nuestra identidad", expresó Esteban a Télam.

"Acá no hay ni siquiera una estatua, no hay nada, no existe lo que significan las Islas. La mirada británica está vacía de Malvinas y nosotros estamos llenos de Malvinas, porque es parte de nuestra historia, y no vamos a permitir que una colonia británica, con la mayor base militar en el hemisferio sur, que está construyendo un puerto de aguas profundas, conquiste la mayor reserva de agua potable del planeta, que está en la Antártida", prosiguió.

Consideró que la soberanía también tiene que ver con el arte, con la literatura, con los libros y con el Museo Malvinas, el cual representa.

"Argentina no va a renunciar jamás a su derecho soberano. Yo no vine acá a hablar de otra cosa que no sea de nuestra pertenencia, soberanía y nuestra identidad. Podrán pasar 10 años, 100 años, pero no vamos a claudicar en nuestro derecho soberano de ver flamear la bandera celeste y blanca allá", apuntó.

Según Esteban, en un futuro, cuando se discuta justamente lo que significa la posibilidad de que se acabe o finalice el Pacto Antártico, entonces cree que hay que marcar la soberanía en una discusión permanente, no solamente en las efemérides de Malvinas todos los días y en cada lugar.

"Y venir acá y decírselo también a los británicos. Nosotros no vamos a claudicar. Que tenemos esta identidad, que tenemos esta pertenencia, que tenemos un profundo amor con la causa Malvinas, los argentinos y las argentinas, y que no es solamente los 40 años del conflicto bélico del cual yo me siento parte, sino que son 500 años de historia y 189 años de la usurpación de nuestras islas", remarcó.

Para Esteban, además de hablar del conflicto bélico y recordar la historia, que es importante para él como soldado, también es recordar toda la historia de Malvinas en su dimensión.

"El Museo de Malvinas no es un museo de guerra, es un museo de historia y comparte esta historia. Habla de la flora, de la fauna, de la geografía, de la geopolítica, de las hazañas, de los recursos naturales, de lo que significa el pensamiento y de lo que significa también la construcción de Malvinas. Nosotros no vamos a renunciar hasta que logremos que se cumpla el objetivo de que la bandera argentina flamee y que las Malvinas vuelvan a ser parte de nuestro territorio nacional como corresponde", afirmó.

Esteban también resaltó el debate y la discusión en el ámbito del seminario, donde cada uno planteó su posición.

"Lo importante es que les quede claro cuál es nuestra posición en favor de la cuestión Malvinas", concluyó luego de presentar su libro "Las otras islas", Edición aniversario, Alfaguara. Serie roja, 2022.

El embajador Javier Figueroa, por su parte, destacó que el evento en el cual coinciden prestigiosos intelectuales británicos y argentinos, a la vez que veteranos de guerra de ambos países, permite reflexionar respecto de la disputa de soberanía desde diferentes ángulos.

"Habitualmente los diplomáticos nos concentramos en las aristas políticas, legales e históricas. Sin embargo, no reflexionamos sobre aspectos culturales", dijo.

Según Figueroa, esto resulta necesario no solo para entender el pasado y el porqué de una guerra que pareció salida de la nada, sino también para entender el presente.

Destacó que la falta de diálogo, el statu quo y la negativa británica a reanudar negociaciones, constituye uno de los principales obstáculos.

"Malvinas es como tener un elefante en una casa, siendo la casa la totalidad de la relación bilateral y con un elefante podemos hacer cualquier cosa menos pretender que no existe", sostuvo. Figueroa también adelantó que están planeando para septiembre u octubre un segundo seminario.