Cines

ALICIA Y EL ALCALDE

Con Fabrice Luchini y Anais Demoustier. Dir: Nicolas Pariser. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.20 hs.

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.15 hs. Sub: 23.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.40; tras sáb, 01.00 hs.

Showcase: Cas: 20.10, 22.40 hs. Sub: 22.15 hs.

ELVIS

Con Austin Butler y Tom Hanks. Dir: Baz Luhrmann. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.00 hs.

Cinépolis: Cas: 22.45* hs. Sub: 19.30, 22.45** hs. (*Solo mañana y dom 24) (**No se emite mañana y dom 24)

Hoyts: Cas: 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.20 hs.

Showcase: Sub: 15.50, 19.05, 22.00 hs.

GONZALO

Documental. Dir: Gonzalo Giuliano. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 31, a las 20.30 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 12.30, 15.45, 19.00 hs.

Hoyts: Cas: 16.30, 19.35, 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.00, 21.00 hs.

Showcase: Cas: 12.25, 15.35, 18.45, 21.45 hs.

LA GALLINA TURULECA

Animación. Dir: Eduardo Gondell y Victor Sevilla. ATP.

Cines del Centro: Cas: 13.50 hs.

Cinépolis: Cas: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 hs.

Hoyts: Cas: 12.40, 14.35 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 16.40 hs.

Showcase: Cas: 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 18.10 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 16.00, 18.10 hs.

Cinépolis: Cas: 12.10, 14.30, 17.00 hs.

Hoyts: Cas: 11.45, 14.20, 17.10, 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.45, 13.20, 15.40, 17.20, 18.40 hs.

Showcase: Cas: 12.05, 12.35, 14.30, 14.50, 16.55, 17.15, 19.15, 19.40, 22.20 hs.

MINIONS 2: NACE UN VILLANO

Animación. Dir: Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val. ATP.

Cines del Centro: Cas: 12.20*, 13.30, 14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 18.50 hs. (Solo de jue a dom)

Cinépolis: 4D Cas: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 hs. 3D Cas: 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.40 hs. 2D Cas: 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 14.15, 14.30, 15.00, 15.15, 16.15, 16.30, 17.00, 17.15, 18.15, 18.30, 19.00, 19.15, 20.15, 20.30, 21.00, 21.15, 22.30 hs.

Hoyts: XD DBOX 3D Cas: 12.30, 14.45, 17.00, 19.30 hs. XD 3D Cas: 12.30, 14.45, 17.00, 19.30 hs. 2D DBOX Cas: 12.00, 14.15, 16.25, 18.45, 21.00 hs. 2D Cas: 11.00, 11.30, 12.00, 12.15, 13.15, 13.45, 14.15, 14.30, 15.30, 16.00, 16.25, 16.45, 17.45, 18.15, 18.45, 19.00, 20.30, 21.00, 21.30 hs; tras sáb, a las 00.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.20, 13.00, 13.30, 14.20, 15.05, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45, 18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.20, 22.00, 22.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.10, 12.50, 14.25, 15.05, 16.40, 18.55, 19.45, 22.05 hs. 2D Cas: 12.30, 13.10, 14.00, 14.45, 15.25, 16.20, 17.00, 18.25, 19.25, 20.55, 21.35 hs.

THOR: AMOR Y TRUENO

Con Chris Hemsworth y Christian Bale. Dir: Taika Waititi.

Cines del Centro: Cas: 12.00*, 14.50, 17.20 hs. Sub: 19.50 hs. (Solo de jue a dom)

Cinépolis: 4D Cas: 20.30, 23.15 hs. 3D Cas: 22.30 hs. 2D Cas: 13.30, 16.30, 19.30, 22.00, 23.00 hs. 2D Sub: 22.45 hs.

Hoyts: XD DBOX Sub: 22.00; tras sáb, 00.40 hs. XD 3D Sub: 22.00; tras sáb, 00.40 hs. 3D DBOX Sub: 23.15 hs. 3D Cas: 11.40, 14.25, 17.20, 20.10, 22.50 hs. 3D Sub: 23.15 hs. 2D Cas: 11.50, 14.50, 17.40, 20.20, 20.30, 23.00, 23.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 19.50, 22.35 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.00, 14.35, 17.10, 19.55, 21.30 hs. 3D Sub: 22.30 hs. 2D Cas: 13.40, 14.05, 15.45, 16.30, 16.50, 18.30, 19.10, 21.10, 21.50 hs. 2D Sub: 19.30, 22.10 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.55 hs. Sub: 19.50, 22.35 hs.

UNA RECETA PERFECTA

Con Stina Ekblad y Karoline Hamm. Dir: Barbara Topsøe-Rothenborg. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.20 hs.

¿Dónde están?

ARTEON

Sarmiento 778 Planta Alta,

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Pim Pau. Show especial en el marco de Vacaciones de Invierno. Sáb 23, a las 16 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Música para Volar. El grupo presenta Cerati Sinfónico a la carta, un recorrido por canciones del prestigioso músico. Sáb 30, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Quini Etchandy y Lula Solis. Tonadas, zambas, chamamés y chacareras se renuevan en las voces de estos dos cantantes. Mañana, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Las Manos de Filippi + Carmina Burana. El grupo liderado por Hernán De Vega llega a la ciudad junto al grupo de Firmat. Sáb 23, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Las 8 estaciones. Concierto de la Camerata Rosario con la participación especial del solista Pablo Griggio (violín). Hoy, a las 21 hs.

Los Tekis. El grupo jujeño vuelve con la alegría del carnaval. Vie 29, a las 20.30 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

30 años de FM Tango. Gran milonga por los treinta años de la radio. En vivo Cholo Montironi, Martín Tessa, Los Herederos del compás y más. Mañana, a las 19.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

El Plan de la Mariposa. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Skay y Los Fakires. El exguitarrista de Los Redondos regresa a Rosario. Sáb 30, a las 21 hs.

Lali. La cantante presenta “Disciplina Tour”. Dom 31, a las 20 hs.

Sebastián Yatra. Mié 3 de ago, a las 20 hs.

Mau y Ricky. Vie 2 de sep, a las 21 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Joselina y el Guillem, dúo de tango, candombe, milongas y algo de rock. Sáb 23.

Dos sets: 20.30 y 22. Entrada: $ 700. Anticipadas por el local. Reservas vía redes.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

La Mississippi. La banda número uno del blues argentino vuelve a Rosario para recorrer los mejor de su discografía. Mañana, a las 21 hs.

Emiliano Muñoz y Fredy El Zurdo Bessio. Dos de las mejores voces del carnaval Uruguayo se presentan en Rosario. Sáb 23, a las 21.30 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Bulldog. Nuevo show de la banda punk para festejar el Día del Amigo. Sáb 23, a las 23.30 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

El Equilibrista. Obra de Patricio Abadi con Mauricio Dayub y dirección de César Brie. Vie 29, a las 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

BE, una fantasía urbana. Espectáculo con 30 artistas en escena, 6 cambios de escenografía, proyecciones en todo el teatro, efectos especiales y música en vivo. Sáb 23, a las 21.30 hs.

El cuarto de Verónica. Una joven es abordada por una pareja de ancianos y a partir de allí comenzará una intrigante pesadilla. Con Silvia Kutika y Fernanda Provenzano. Dir: Virginia Magnago. Vie 29, a las 21 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Piripincho por salut. La vigencia de un clásico rosarino según pasan los años. Funciones todos los días de vacaciones de invierno a las 16 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Partida. Obra de teatro documental, biodrama de Renata Moreno. Sáb 22 y dom 23, a las 19 y 20.30 hs.

Barbacoa. Obra de Jacobo Langsner. Vie 29 de Julio, a las 20.30 hs.

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CET

San Juan 842.

Princesa Nazi. Obra de Leonel Giacometto y Alexis Muiños Woodward. Sáb de jul y ago, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de julio, 21 hs.

Unidad de traslado. Con Yanina Sawicz y Carolina Rossi. Dramaturgia y dir: Federico Cuello y Juan José Scaglia. Dom de julio, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Crónica de una debacle. Ficción y realidad mezcladas en una comedia reflexiva que reúne a las actrices Claudia Schujman y Andrea Fiorino. Sáb 23, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jul, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Gregorio, el zanahoria. Obra destinada para toda la familia dirigida por Ludmila Bauk. Sáb y dom de jul y ago, a las 16 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

Mundo Curioso. Un cuento animado con títeres, objetos y canciones. Hoy, a las 16 hs.

¿Como Suena? Musiquitas con Orejas. Obra que aborda contenidos relacionados al cuidado de las infancias, la salud, y la educación ambiental. Mañana, a las 16 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Chau Misterix. Comedia situada en 1958 que cuenta el doloroso y placentero paso de la niñez a la pubertad. Dir: Leandro Aragón. Vie y sáb de jul, a las 21 hs. Dom de jul, a las 20 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

Germinal Terrakius en Campaña. El actor Miguel Franchi presenta su unipersonal humorístico. Vie de jul, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Hoy, a las 21 hs.

SALA TANDAVA

9 de Julio 754.

Pecados Devorados. Obra de Patricia Suárez y Leonel Giacometto. Con Lorena Salvaggio y María Eugenia Ledesma. Dir: Gustavo Maffei. Dom de jul, a las 19 hs.