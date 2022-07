El presente de uno no tiene mucha relación con la del otro. Pero por una tarde la realidad de Central y Newell’s será la misma. Porque los enfrenta al clásico en el Gigante y las distancias que hay en la tabla entre ambos será difícil de ver al momento de rodar la pelota. Carlos Tevez se decide por intentar ganar y piensa en el ingreso de Alejo Veliz para jugar con dos delanteros y refuerza la defensa con el debut de Juan Rodríguez; Javier Sanguinetti asume que no puede condenar al equipo a defender los 90 minutos y acude a la vuelta de Pablo Pérez. Propuestas contrapuestas anticipan un juego donde el local asumirá obligaciones ante su gente y la visita amontonará todas sus expectativas en los contragolpes.

Newell’s está puntero. Pero ya no gana y nunca asumió por su juego el lugar de privilegio en la tabla. Tres empates consecutivos y casi sin remates al arco rival en los dos últimos encuentros le quitaron al equipo de Sanguinetti toda la ropa de candidato para el partido de esta tarde. Central, por su parte, está muy lejos de todo en Liga Profesional pero ya no pierde tan fácil. Carlos Tevez logró sin dudas orientar al equipo en su juego defensivo. Pero así como a Newell’s no le hacen goles, apenas cuatro en ocho partidos, nadie anotó tan poco como Central, con apenas tres tantos.

Por lo cual la expectativa de emociones en el clásico de esta tarde debe ser modesta. Aunque Tevez se inclina por estimular el juego ofensivo y piensa en el ingreso de Veliz por Mateo Tanlongo para recibir a la Lepra. Es que Veliz tiene presencia de área y bien puede asociarse con Jhonatan Candia por su disposición a sumarse al juego fuera del área, en una ofensiva que en general deberá coordinar, por talento, el chico Buonanotte. Pero la defensa sumará a Rodríguez, el refuerzo proveniente de Defensa y Justicia, en lugar de Gino Infantino.

En la práctica de ayer el entrenador leproso dejó a un lado parte de lo que había pensando para hoy. Sanguinetti se mostró en la semana decidido a jugar como Newell’s lo hizo ante Racing. En el partido del sábado el equipo no tuvo la pelota, por lo cual no atacó y así nunca estuvo cerca de la victoria. Un planteo similar en el clásico será difícil de sostener luego ante los hinchas y por eso ayer el entrenador incluyó en el mediocampo a Pablo Pérez por Martín Luciano. La aparición de Pérez se explica en su capacidad para tener la pelota y hacer jugar al equipo. Fue la figura con estos atributos del último clásico que se jugó y donde el rojinegro se impuso por 1 a 0. Newell's con la pelota en los pies será además la mejor proteccción que le puede hacer al arquero Franco Herrera, titular hoy con solo 18 años.

Central: Servio; Cortez, Rodríguez, Báez, Almada, Blanco; Montoya, Malcorra; Buonanotte; Candia, Veliz. DT: Carlos Tevez.

Newell’s: Herrera; Méndez, Velázquez, Lema, Ditta; Pérez, Sforza, Fernández; Sordo, García, González. DT: Javier Sanguinetti.

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central

Hora: 16.30

TV: ESPN Premium