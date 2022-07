Tiempo de cambios en Netflix. El equipo de la plataforma de streaming más popular en la Argentina estudia una serie de cambios para tratar de cautivar al mercado local, en medio de la fuga de usuarios reportada por la empresa a nivel mundial durante el primer semestre del año. Ahora, apuntarían a un plan “low cost”: ¿qué incluirá y cuáles serán las limitaciones?



Los planes “low cost” fueron anticipados por uno de los CEOs de la empresa, Ted Sarandos, en el marcos de una medida más amplia que incluso, tal como contó Página/12, podría derivar en que Netflix incorpore publicidad en sus contenidos, con un estilo similar a lo que ocurre con la TV por cable.

“Nuestro objetivo a largo plazo es claro, más opciones para consumidores y una experiencia de televisión premium mejor que la convencional, para los anunciantes”, indicó el director de operaciones, Greg Peters. La medida podría concretarse recién en 2023.

Aunque no existen aún precisiones respecto de costos, se especula con que el plan “low cost” de Netflix no sólo incluirá publicidad en los contenidos, sino que además podría ofrecer menos material, es decir, no permitir el acceso a todo el catálogo, o al menos a la vista en su inicio.

Según Sarandos, “la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix podemos incluirlo en el plan con anuncios”, aunque advirtió que el plan a precio económico “eliminaría el contenido adicional”. “No todo, pero no creemos que sea un freno material para el negocio”, sostuvo el CEO.

Días atrás Netflix anunció una alianza con Microsoft para convertirse en su socio global de ventas y tecnología publicitaria, lo que abre el paso a la idea de que la plataforma de streaming más utilizada en todo el mundo incorpore publicidad dentro de sus contenidos.

Fuga de usuarios en Netflix

El lanzamiento de un plan “low cost” de Netflix llega en un momento complejo para la plataforma de streaming on demand, que en el primer semestre de 2022 perdió más de un millón de usuarios, de los cuales unos 200 mil fueron en el primer trimestre y otros 970 mil, en el segundo.

Si bien se trata de una pérdida que despertó alerta en la empresa de streaming, es cierto que aún se mantiene como la principal empresa de contenidos on demand, con alrededor de 220 millones de usuarios en todo el mundo. Incluso, a pesar de la caída de un millón de usuarios, la merma es menor a la esperada y ahora buscan repuntar en el tercer trimestre con la recuperación de los clientes.

En mercados como el de la Argentina, la caída de los usuarios de Netflix podría agravarse aún más luego de que la empresa anunciara que a partir del 22 de agosto de 2022 aplicará cobros extra para compartir pantallas en distintos hogares que tienen el mismo usuario y contraseña, lo que desató malestar y podría agudizarse la fuga de clientes que se den de baja.