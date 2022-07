El sueño del chico que llegaba proveniente de Unión y Deportiva Cultural de Bernardo de Irigoyen en 2020 era empezar a competir en divisiones inferiores. Las restricciones sanitarias impuestas en el país nunca se lo permitieron. Pero Alejo Veliz se quedó y cuando el fútbol volvió lo llevaron a reserva, a los pocos días debutar en Primera y a poco más de un año a ganarse el corazón del hincha. “Es lo que soñé toda la vida”, asumió el delatero de 18 años, emocionado, minutos después del triunfo ante Newell's con su gol.



No tiene historia de goleador en Central porque nunca hizo inferiores. A pesar de su edad entrenó con reserva y luego en Primera. Y ahora es ídolo en Arroyito: "No tengo palabras para explicar lo que siento. Se me viene a la cabeza mi familia, mi abuelo, todos luchándola sin un peso, llevándome a todos lados para entrenar", contó entre lágrimas el goleador. "Veliz hizo un muy buen partido, Candia (lanzó el centro del gol) también y ellos la metieron", valoró Tevez. "Este es otro equipo -resaltó el entrenador canaya-, los muchachos tienen otro físico. Estamos armando una base para después poder pelear cosas importantes. Estamos en camino a llevar a Central a lo más alto".