Para los amantes de la música de los 80, hay excelentes noticias: el dúo australiano Air Supply tocará en Argentina con un un concierto el 20 de octubre en el Teatro Gran Rex. No es la primera vez que se presentan en el país, ya que desde los 90 vienen a presentar sus últimos trabajo y también a rememorar sus mayores éxitos, que se convirtieron en clásicos de FM Aspen, una de las radios más escuchadas del país.

Las entradas para el show de la banda, conformada por Graham Russell y Russell Hitchcock, ya se encuentran a la venta y se pueden adquirir a través del sitio web www.ticketek.com.ar. El precio de las entradas va desde los $5.500 (+costo de servicio) hasta los $9.500 (+ costo de servicio)

"All Out of Love", "Making Love Out of Nothing at All", "Every Woman in the World", "Here I Am, Lost in Love", "I Can’t Let Go", "Lonely Is the Night", "I Can Wait Forever", "Just as I Am y Goodbye", son algunos de los temas más destacados de la banda.

Los álbumes "Lost in Love" (1979), "The One That You Love" (1982), "Now & Forever" (1982) y "The Greatest Hits" (1983) vendieron más de 20 millones de copias.

En 2015, Air Supply celebró su 40 aniversario. Ha sido merecedor de ser parte del Salón de la Fama de la Asociación Australiana de la Industria de la Grabación y de innumerables reconocimientos a lo largo de estas décadas.

La música de Air Supply acompañó a generaciones enteras, llegando a todos los rincones con sus canciones. El grupo que conforman Graham Russell y Russell Hitchcock regresa al país para celebrarlo.