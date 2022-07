La ciudad amaneció ayer otra vez envuelta por el humo debido a un importante foco en la zona de islas entrerrianas frente a San Nicolás, y desde la Municipalidad reclamaron mayor compromiso del gobierno nacional para encontrar responsables y articular soluciones. “Si el tema ambiental no está asignado como punto principal en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación realmente no sabemos cuál es la verdadera estrategia", se quejó el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago. "Entendemos que es necesario que estén acá, que se pongan al frente de sus responsabilidades, que se pongan al frente de las estrategias que desde todos los entes del Estado tenemos que articular para resolver el tema", subrayó el funcionario. Nación le apuntó a Entre Ríos por haber sobrevolado la zona tres días después de que emitieran un alerta. "El ataque inicial de los focos es la manera más efectiva de combatir los incendios forestales dada la importancia de una respuesta inmediata y rápida", señalaron desde el Ministerio de Ambiente nacional que ayer envió a la zona un avión hidrante y un helicóptero con helibalde para combatir los focos ígneos.

El viento del sureste trajo a Rosario el humo originado en la zona de islas ubicadas frente a San Nicolás, donde se encuentra activo un foco desde el pasado domingo. Desde la provincia informaron que se montó un operativo de combate del fuego en la localidad bonaerense, donde trabajan en conjunto las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires con el Servicio Nacional del Fuego (SMNF). También recordaron que del 30 de junio hasta el 7 de julio se evidenció la presencia de focos activos en la misma zona, donde también trabajaron coordinadamente las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

"Lamentablemente se trata de un tema frecuente y cansa volver a contar las estrategias que hemos desplegado desde marzo de 2020 a la fecha", dijo Zignago, para luego agregar: “Hicimos una gran cantidad de presentaciones judiciales con aportes de mucha información para el desarrollo de las causas judiciales y seguimos asistiendo a estos episodios que son recurrentes que hoy se complica por el fenómeno de los vientos”.

El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago

El secretario de Gobierno sostuvo que no está funcionando el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas). Si bien la Municipalidad no es parte del comité activo del Piecas, trabajaban por imposición de la Corte desde el año 2020. La última reunión del Plan se realizó hace tres semanas y el municipio no fue convocado.

"Los funcionarios nacionales nos explican a nosotros que es lo que nos está pasando, entendemos que es necesario que estén acá, pero no vemos la voluntad política de hacerse cargo de conducir este tema que es tan complejo”, indicó Zignago. "La Municipalidad se está pronunciando permanentemente, poniendo las pocas herramientas que tiene a disposición, por la falta de competencias que tiene, y aquellos que tienen competencias y hablo de la justicia, de las autoridades nacionales, no se hacen cargo de la situación las posibilidades de resolución se alejan”, remarcó.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, le apuntó a las autoridades entrerrianas por haber demorado tres días en sobrevolar la zona incendiada. "Cabe señalar que el lunes 18 de julio el ministerio había enviado una comunicación oficial a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe para informar la presencia de nuevos focos ígneos en el Delta del Paraná, detectados a través de imágenes satelitales provistas por el SNMF. Pasadas las 72 horas, la provincia sobrevoló la zona", indicaron en un parte.