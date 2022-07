Luego de 31 años de su lanzamiento, "Something in the Way", de Nirvana, alcanzó el número 46 de Billboard HOT 100 chart. El motivo se debe a que la canción apareció en The Batman, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves.

El último track del mítico disco Nevermind volvió a escalar en varios de los charts oficiales de Billboard, como el Active Rock chart y el Alternative chart, ya que forma parte de la banda de sonido de la más reciente entrega en la saga del superhéroe Bruce Wayne, una canción que acompaña a la perfección a un millonario justiciero algo más gótico e introvertido que el construido por Christopher Nolan en las producciones anteriores.

Todo el disco que definió la estética grunge de los '90 experimenta un revival: "Smells Like Teen Spirit," "Come as You Are," "Lithium" y "In Bloom" también entraron en los rankings mencionados en el último tiempo.

Este fenómeno ocurrió recientemente con "Running Up That Hill", de la artista inglesa Kate Bush, y "Master of Puppets", de Metallica, ya que ambos aparecieron en la serie Stranger Things.

El caso del hit ochentero de Bush es el más llamativo: previo al estreno de Stranger Things 4, la canción tenía un total de 48.2 millones de reproducciones. Y en solo pocos días superó la cifra de 100 millones de vistas y generó una catarata de comentarios en YouTube: "¿Alguien más lloró con esa escena de Stranger Things?", se preguntaba una de las tantas usuarias que festejaron la aparición del tema, en una escena clave de la trama. Y agregaba: "Es una obra maestra usar esta canción en la historia de Max", en referencia a uno de los personajes.

Días atras, Metallica publicó en sus redes sociales que la incorporación de "Master of Puppets" en la cuarta temporada de la serie de Netflix "fue un honor" para la banda.