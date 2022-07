La Subsecretaría de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de Santa Fe lanzó su Plan Fomento 2022 y sus habituales dos convocatorias: Ventanilla Continua Santa Fe y Concurso Anual de Fomento, destinadas a dar apoyo a las áreas de Artes Visuales, Artes Escénicas, Audiovisual, Diseño, Editorial, Artesanías, Música, Videojuegos, Espacios Culturales y Museos, con sus diferentes disciplinas. Se otorgarán apoyos por un total de 59 millones de pesos, y la inscripción se realiza a través de www.industriascreativas.gob.ar/fomento.

“La idea es que Plan Fomento tenga equidad territorial en la distribución y que podamos obtener una buena foto de lo que está sucediendo, para saber en este sentido de dónde provienen los proyectos. Para nosotros ése es un insumo muy importante, porque nos da un indicador sobre cómo ir modificando la política pública”, explica a Rosario/12 Félix Fiore, Subsecretario de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.

-¿Cuál es el balance tras la experiencia de estos últimos años?

-Diría que hay dos grandes cuestiones, pero te voy a sumar otro programa y que va de la mano, que es la Escuela de Oficios Artísticos, porque vemos muchos cruces, de alumnos que se reciben y se presentan con proyectos a Plan Fomento y viceversa, de gente que se presentó a Plan Fomento, hizo algún proyecto, y luego se capacitó en la Escuela de Oficios. Eso, para nosotros, es importantísimo porque tiene ese sentido puente. Pero empezamos a ver que había un ejercicio de las localidades grandes o medianas donde gravitaba la universidad pública, y que era donde había mayor cantidad de proyectos presentados, también mejor constituidos técnicamente. Esto tenía cierta razonabilidad. Nuestra hipótesis es que la gravitación de la universidad pública resultaba importante, y creo que en eso tuvo mucho que ver la capacitación en prospectiva y desarrollo de proyectos que hicimos con la UNR, y que la radicamos en 2020. Nos empezamos a dar cuenta que si bien la mayor cantidad de proyectos que se presentan están en Rosario y Santa Fe, empezó a crecer de manera significativa en los polos del centro-sur de la provincia, y de a poquito en los departamentos del norte, también ponderándolo con la condición poblacional. Ésa es la primera característica, empiezan a haber proyectos interesantes y bien constituidos de localidades medianas y chicas del interior de la provincia; es algo que vimos en estos tres años. La segunda condición remarcable es este entrecruzamiento entre la Escuela de Oficios Artísticos y el Plan Fomento: tuvimos 16 mil inscriptos en la Escuela de Oficios, casi 8 mil recibidos con certificación universitaria, y 2500 proyectos de base cultural presentados el año pasado. Esos números, que parecen indicar poco en términos públicos, muestran el movimiento cultural que hay en la provincia de Santa Fe.

En primera instancia, Ventanilla Continua Santa Fe recibirá propuestas hasta el 30 de noviembre de 2022, y en tres líneas: Formación, Producción, Circulación. Con un esquema de selección mensual, a lo largo del año se destinarán en total 24 millones de pesos. Por otro lado, hasta el 31 de agosto estará abierta la convocatoria al Concurso Anual de Fomento, destinado a proyectos culturales donde cada área específica contará con un presupuesto propio. Se otorgará un total de 35 millones de pesos.

Ventanilla Continua agregó una posibilidad distintiva al Plan Fomento, y en este sentido, Fiore comenta que “lo que nos pasaba era que en los proyectos que se evaluaban, veíamos que había algunos a los que les faltaba un eslabón de la cadena de producción, como por ejemplo: a una obra de teatro le faltaba la escenografía pero tenía el resto, a una película le faltaba la corrección del color, o a una banda le faltaba la difusión del video clip. Es decir, había proyectos que ya tenían tiempo acumulado, con una serie de cantidad de saberes y de inversiones que habían hecho algunos de los emprendedores culturales y empresarios, y cuando digo inversiones me refiero a aquellas de tipo monetaria y creativas. Ahí había que generar una herramienta que permitiera financiar en el corto plazo un eslabón específico de la cadena de producción. Lo que también empezó a suceder fue que ciertos proyectos culturales no iban a concurso anual porque su tamaño y armado no se correspondían, pero sí calzaban bien en Ventanilla Continua. De hecho, se llenó de proyectos del interior de la provincia. En junio entraron 258 proyectos de base cultural, de los cuales, más de la mirad eran por fuera de Rosario y Santa Fe; y eso es indicativo, refleja un poco la foto que tuvimos después del lanzamiento del Plan Fomento en 2020 y cuando en 2021 armamos esta herramienta de Ventanilla Continua, que funciona de manera complementaria. Si el año pasado ganaste el concurso anual con un proyecto de diseño, lo completaste pero te faltó lo que es la circulación, te podés presentar el año siguiente a Ventanilla Continua para completar ese tramo. Para nosotros no se trata de financiar, sino de acompañar al proyecto, para que en su crecimiento madure, funcione, y sea una forma de vida de quienes lo llevan adelante”.

De acuerdo con la equidad propuesta, el Plan Fomento se caracteriza por segmentar el territorio de la provincia en cuatro Polos; Polo 1: departamentos Rosario y La Capital; Polo 2: departamentos General López, Constitución, Belgrano, San Lorenzo, Caseros e Iriondo; Polo 3: departamentos San Jerónimo, San Cristóbal, San Martín, Las Colonias, Castellanos y Garay; Polo 4: departamentos 9 de julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Justo.

“Esto lo llevamos adelante desde 2020 y son los criterios que el gobernador nos pidió tener en cuenta, es decir, una distribución homogénea, federal, con perspectiva de un balance territorial y productivo, para que no quede concentrado en Rosario, Santa Fe, y las localidades grandes. El otro criterio está en fomentar una mirada que potencie a todos aquellos proyectos que tiendan a la paridad de géneros en sus equipos de trabajo, algo que venimos trabajando con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. El tercer criterio, que seguimos manteniendo, es tener una mirada privilegiada en aquellos proyectos en cuya constitución de equipos o presentantes figuren jóvenes menores de 25 años. Son los tres criterios orientadores a la hora de la selección”, continúa el funcionario.

Como corolario, sobresale el siguiente comentario: “si contamos los doce meses más los tres del último trimestre del año pasado, gracias a la industria audiovisual van a entrar como recursos propios, legítimos, brutos, a la provincia de Santa Fe, cerca de mil millones de pesos, y sin contar la televisión. De ese dinero, 550 millones van destinados a los recursos humanos. Por eso es muy importante la aceleración de la inversión. Creo que Santa Fe tiene todas las condiciones para ser la locomotora creativa de la Argentina, lo digo por el lado de la cultura y lo artístico, pero también desde el lado productivo, de la ciencia y la tecnología. Ésa es un poco la mirada que el gobernador le está imprimiendo a los programas”.