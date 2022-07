La derrota ante Central lleva a Newell’s a jugar esta noche un partido que define su futuro. El equipo de Javier Sanguinetti llegó a la punta semanas atrás y no volvió a ganar. Son cuatro partidos sin victorias y su objetivo de conservar protagonismo en Liga Profesional lo obliga a vencer a Defensa y Justicia. El rival atraviesa un torneo irregular pero en verdad el mayor obstáculo de los leprosos ha sido su propio juego en las últimas fechas, deficitario por donde se lo mire en el andar ofensivo. La Lepra deja atrás la línea de cinco en defensa y vuelve Martín Luciano a la defensa. Transmite TV Pública desde las 19.

Tres empates y una derrota lo sacaron a Newell’s (16 puntos) del primer puesto y, no solo eso, hoy está a seis puntos del sorprendente líder Atlético Tucumán (22). El equipo de Sanguinetti no ganó en esta racha porque no lo mereció y no se lo propuso, al menos en la apuesta táctica. Por lo cual esta noche las obligaciones son múltiples: encontrar un triunfo para resarcir a sus hinchas de la decepción del clásico, retomar así posición de relevancia y, por sobre todo, recuperar la imagen de un equipo que gana como se lo vio en las primeras fechas de Liga Profesional.

Con esa responsabilidad, hoy el rojinegro vuelve al Coloso del Parque con cambio de propuesta de juego. Porque saldrá de la defensa Gustavo Velázquez, de flojo partido ante Central, para permitir la vuelta de Luciano al lateral izquierdo del fondo. De esta manera Francisco González regresa a su posición ofensiva, luego de la extraña ubicación que ejerció ante Central al estar más cerca de sus defensores que de los volantes. El mediocampo se rearma con Pablo Pérez por derecha y Sforza por izquierda.

Sanguinetti pone en cancha una formación que encontró buenos rendimientos en algún momento de la temporada. Aunque para eso algunos jugadores, como Juan Manuel García, deberán levantar mucho su nivel. Newell's tiene bajo promedio de gol por su juego pero también por los problemas de García para imponerse en área rival.

Defensa y Justicia perdió muchos titulares a comparación del torneo pasado y lo sufre. Ganó solo dos partidos de nueve disputados, aunque viene de vencer a Independiente en Florencio Varela. El partido en el parque Independencia comenzará a las 19 y lo emitirá la TV Pública.

Newell’s: Herrera; Méndez, Lema, Ditta, Luciano; Pablo Pérez, Fernández, Sforza; Sordo, García, González. DT: Javier Sanguinetti.

Defensa y Justicia: Unsain; Frias, Colombo, Duarte, Domínguez; Tripichio, Alanis, Togni, Galván; Albertengo, Soto. DT: Sebastián Beccacece.

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 19

TV: ESPN y TV Pública