El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue respondiendo bien al tratamiento contra el covid-19 y sus síntomas disminuyeron "considerablemente", indicó este domingo su médico, Kevin C. O'Connor.



"Su goteo nasal, tos y dolor corporal han disminuido considerablemente, pero padece, sobre todo, dolor de garganta. Sigue teniendo la voz un poco tomada. Su pulso, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y temperatura siguen normales. Su saturación de oxígeno se mantiene excelente", señaló O'Connor a través de un comunicado.



La Casa Blanca anunció el jueves pasado que Biden había dado positivo de covid-19 y este sábado apuntó que, según los resultados preliminares, "probablemente" haya contraído la subvariante BA.5 de la cepa ómicron, responsable de entre el 75 y el 80 % de los contagios de la enfermedad en Estados Unidos.



El presidente, que ha recibido las dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo, está siendo tratado principalmente con el antirretrovírico oral Paxlovid.



Biden "responde a la terapia tal y como estaba previsto. La variante BA.5 es particularmente transmisible y seguirá aislado", añadió la misiva.



De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), hasta que no dé negativo no retomará sus tareas de forma presencial.



La reunión de Biden con Alberto Fernández



El positivo de Covid de Biden llega días antes del encuentro bilateral con el presidente Alberto Fernández, previsto para el próximo 26 de julio en Washington, en la que sería la primera reunión cara a cara entre ambos mandatarios después de los intercambios que mantuvieron en distintos foros y cumbres internacionales.

La reunión entre Biden y Fernández se originó durante una llamada telefónica a principios de junio y luego de conversaciones informales durante la gira de ambos mandatarios por Europa el mes pasado en el marco de la cumbre del G7.

Originalmente, había sido acordada para el 25 de julio, pero luego fue pospuesta un día por un pedido de la Casa Blanca y se pasó para el martes 26. No se descarta que se mantenga la fecha, ya que habrán pasado los días de aislamiento obligatorios.